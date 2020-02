La 92 edición de la gala del Oscar, celebrada el último domingo todavía trae cola y lo más comentado en las últimas horas es el after party que organizó el mánager y productor artístico Guy Oseary. De esta fiesta se dice que Brad Pitt, ganador a Mejor actor de reparto por “Once upon a time in Hollywood” asistió y fue felicitado por, nada menos que su ex Jennifer Aniston, quien este 11 de febrero cumple 51 años de vida.

La actriz de “The morning show” no asistió a la gala del Oscar pero sí a la mencionada fiesta y según revela el portal Page Six, felicitó personalmente a Pitt por el triunfo, en un encuentro secreto que ambos mantuvieron en ese lugar.

Las fuentes de Page Six aseguran que la reunión entre ambos actores fue más allá de una simple felicitación, sin embargo, tampoco duró mucho tiempo.

►Jennifer Aniston sobre reencuentro con Brad Pitt: “Fue una locura”

►Brad Pitt y Jennifer Aniston ¿Por qué nos obsesiona tanto este reencuentro?

Este acercamiento entre Brad y Jennifer se da dos semanas después del reencuentro de ambos en los premios SAG, ceremonia en la cual ambos resultaron ganadores por sus trabajos en cine y TV, respectivamente.

El momento, inmortalizado por las cámaras y viralizado en redes sociales en cuestión de segundos, mostró a la ex pareja cruzándose en uno de los pasillos del lugar, con una expresión de sorpresa y admiración mutua. Además, sirvió para revivir la ilusión colectiva que existe entre los fans de los ex esposos, que pese a los 15 años que han transcurrido desde su divorcio, no dejan de creer en una posible reconciliación entre ambos. Un delirio que comenzó hace exactamente un año, durante la fiesta que celebró la actriz de “Friends” por su 50 cumpleaños.





Aquel 11 de febrero de 2019, Jennifer Aniston celebró por todo lo alto su 50 aniversario rodeada de amigos, entre ellos, muchas figuras de Hollywood; entre ellas, Brad Pitt.

El actor, quien llegó a la fiesta con una gorra y el rostro cubierto con una chaqueta, no pudo esquivar a la prensa, que inmediatamente lo reconoció y especuló sobre la relación que mantenía entonces con Aniston.

Jennifer Aniston throws star-studded 50th birthday celebration... and even her ex BRAD PITT sneaks into the party pic.twitter.com/cyYVoC254m — Lilian Chan (@bestgug) February 10, 2019





Además, era la primera vez que Brad y Jen, mostraban un primer acercamiento público, en un momento en que ambos nuevamente eran solteros.

Sobre esta nueva etapa entre ellos, Brad ha aclarado que Jennifer y él son amigos, sin entrar en mayores detalles. Mientras que la actriz, solo ha mencionado del comentado encuentro de ambos en los SAG: “Fue una locura”.

También puede interesarte...