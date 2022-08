Su retorno a la pantalla grande de la mano de Brad Pitt. La actriz estadounidense Joey King es parte de la nueva película “Bullet Train” y, de esta manera, busca alejarse por un momento de los estereotipos de las cintas románticas para incursionar en la acción.

Nacida el 30 de julio de 1999, Joey Lynn King fue criada en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Ella supo que lo suyo eran las cámaras porque con tan solo cuatro años fue la imagen de un comercial para cereales.

Mientras asistía a la escuela, formó parte de un show de talentos en el Centro de Artes Culturales de Simi Valley donde cantó a capella. Además, consiguió un papel en la obra infantil Stage Door en Agoura. Pero, la actuación siempre estuvo dentro de su vida, ya que sus hermanas mayores también son actrices.

Sus inicios

El gran debut para la pantalla grande llegó con la película “Reign Over Me” (2007), donde Joey King dio vida a la pequeña Gina Fineman, hija del protagonista Charlie Fineman (Adam Sandler). Luego, optó por darle su voz a Katie en el filme animado “Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!” (2008).

En 2008, con solo nueve años, King participó de la película de terror “Quarantine!”, un remake de la cinta de terror española “Rec”. Esta se convertiría en la primera de muchas películas de este género en las que actuaría.

El primer protagónico que consiguió Joey King fue como Ramona Quimby en “Ramona and Beezus” (2010), la adaptación de la saga de libros homónimos escritos por Beverly Cleary. Ella compartió pantalla junto a Selena Gomez.

Joey King junto a Selena Gomez en (Ramona and Beezus" (2010), su primer papel protagónico. (Foto: 20th Century Studios/Difusión)

Dos años después, la actriz estadounidense se unió a “The Dark Knight Rises” (2012), la tercera película de Batman dirigida por Christopher Nolan, donde interpretó a una joven Talia al Ghul. En 2013, Joey participó en “Oz the Great and Powerful” como la ‘niña de porcelana’, una de sus tantas colaboraciones de James Franco.

Ese mismo año, King participó en “The Conjuring” como Christine, una de las hijas del matrimonio Perron. Además, actuó en la película de acción “White House Down” (2013) junto a Channing Tatum. Además, tuvo su paso por la serie “The Flash” (2016) y participó de tres capítulos con el papel de Magenta.

La estadounidense interpretó a Clare Shannon en el filme de terror “Wish Upon” (2017). “Slender Man” (2018), es otra de las películas de terror en la que ha participado King. Pero uno de sus papeles más importantes saldría a la luz ese mismo año.

El boom con “The Kissing Booth”

El acercamiento a la comedia romántica lo dio con “The Kissing Booth” (2018), que a su vez es una de sus películas más conocidas. Joey King interpretó a Elle Evans en las tres películas de la saga basada en los libros de la autora Beth Reekles.

“Empecé con estas películas cuando tenía 17 años. En aquel momento estábamos en plan: esperamos que a la gente le guste, si es que alguien la ve. No sabíamos el gran impacto que tendría. Nunca me he cansado de interpretar a Elle. Es muy divertido”, reveló a The New York Times.

Frente a la recepción positiva de la cinta, Netflix decidió apostar por “The Kissing Booth 2″ que llegó dos años después, en 2020. Mientras que la tercera entrega de la saga fue estrenada el año pasado. En la pantalla, Joey King es acompañada por Joel Courtney y Jacob Elordi. Este último también fue pareja de Joey King, se conocieron rodando el filme y formalizaron la relación después de terminar de grabar la primera entrega en 2017. Sin embargo, terminaron en 2018, poco antes del rodaje de la tercera película de la saga.

Jacob Elordi y Joey King en una escena de "The Kissing Booth". (Foto: Netflix)

“Es una experiencia muy interesante conocer a tu novio en el set porque pasas mucho tiempo juntos y se vuelven muy unidos muy rápido. Pasábamos 17 horas al día juntos, y todos nosotros salíamos después de trabajar para ir a ver películas y así. Fue grandioso”, comentó Joey a la revista Bello.

El éxito de “The Kissing Booth” le sirvió para ser convocada a otro gran proyecto. Ella le dio vida a Gypsy Blanchard en la serie de Hulu “The Act”, lo cual significó para que Joey se rapara el cabello por tercera vez en su carrera. Gracias a este papel, y al esfuerzo de la actriz, fue nominada a los Emmy 2019 y también compitió en la categoría de Mejor actriz en una serie limitada en los Globo de Oro 2020.

Este año, Joey King se unió al reto de “The Princess”, de la mano de Disney. La versión infantil con toque feminista de una historia de princesas tiene a la actriz como protagonista. Ella asumió el papel, pese a que en ese momento tenía problemas con la cadera y recientemente había pasado por una operación en la muñeca.

Gracias al apoyo de sus médicos, pudo continuar con el proyecto. La película involucró que King deba aprender una coreografía de acción repleta de efectos visuales ambientada en la época medieval. Para ello, tuvo a su disposición la réplica de las estructuras. Además, estuvo la actriz vietnamita Veronica Nego, quien ya tiene experiencia en acción.

Joey King protagoniza "The Princess", la nueva película de Disney. (Crédito: Simon Varsano / 20th Century Studios) / Photo Credit: Simon Varsano

“Es un gran honor trabajar con Veronica. Obviamente, ella es en extremo experimentada en el mundo de la acción, simplemente una luchadora increíble (…) Realmente sabía que tenía mucho que aprender de ella, y todavía lo tengo. Es tan limpia con su lucha, tan admirable. Es un hermoso baile verla pelear en frente. Realmente me enamoré de las artes marciales”, afirmó Joey.

De regreso a Hollywood

El gran paso en su carrera está con “Bullet Train”, la nueva cinta que tiene como protagonista al galardonado Brad Pitt y llega a los cines de Perú este 4 de agosto. El filme está basado en la novela “Maria beetle”, escrita por el autor japonés Kotaro Isaka, que narra la historia de cinco asesinos que viajan en un tren que va de Tokio a Morioka; pero descubren que sus misiones tienen un objetivo en común.

“´Bullet Train´ es una película realmente grandiosa de la que no puedo creer que llegué a ser parte. He estado actuando durante mucho tiempo, pero tuve un momento de alejamiento de Hollywood de ´Wow, esto es una locura. Estoy en una película de acción dirigida por David Leitch con Brad Pitt´”, comentó a Men´s Journal.

Joey King asumirá el rol de Prince, un asesino que viaja, junto al personaje de Brad Pitt, en un tren bala. La actriz confiesa que ama la actitud de su personaje. “Ella es tan ruda y tan loca. Aprendí mucho sobre armas y sobre cómo ser una asesina genial. Siempre he tenido un poco de estrella de acción en mis huesos”, refirió.

Sobre trabajar al lado de una de las estrellas más grandes que tiene Hollywood, King confiesa que se llevó varias lecciones por parte de Pitt, quien básicamente habla a partir de la vasta experiencia que tiene frente a las cámaras. “Ha estado en el ojo público durante tanto tiempo. Es una cosa tan rara de equilibrar. Solo un pequeño grupo sabe exactamente cómo se siente. Brad fue muy amable al ayudar a alguien como yo”, finalizó.