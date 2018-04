Mariah Carey revela que sufre un trastorno bipolar

Mariah Carey ha sorprendido a sus seguidores admitiendo públicamente que padece de trastorno bipolar, situación que se negó a aceptar durante años, pero con la que dice vivir en paz en el presente.

En un artículo de la revista People –que la muestra en su portada– Carey explicó cómo ha sido el periodo de tiempo en el que optó por ignorar su diagnóstico, el cual se fue convirtiendo en una pesada carga con el tiempo.

"Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento, en constante temor de ser expuesta por alguien", contó la cantante. "Era una carga demasiado pesada y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento, coloqué a gente positiva alrededor mío y volví a hacer lo que amo: escribir canciones y hacer música", dijo la artista más adelante.

Según contó Mariah Carey, el diagnóstico inicial de su condición se remonta a 2001, tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó a ser hospitalizada. De hecho, aquel año tuvo una recaída mientras se recuperaba de aquel primer internamiento.

La artista especificó que tiene trastorno bipolar tipo II, que es menos agresivo pero puede llegar a presentar episodios depresivos de al menos dos semanas, así como también una fase maníaca de algunos días. La intérprete de "All I Want for Christmas Is You" explicó que recibe medicación y que esta no tiene efectos notorios sobre su comportamiento. "Hallar el equilibrio adecuado es lo más importante", dijo al respecto.

Más allá de la vida agitada que trae la fama y las consecuencias de esta sobre su vida personal, Mariah Carey dijo sentirse tranquila a día de hoy. "Ahora mismo estoy en un buen lugar, en el que me siento cómoda discutiendo sobre mis problemas con el trastorno bipolar II", sostuvo.

No obstante, la compositora precisó que las personas con su condición pueden ser señaladas pese a que, en sus palabras, se trata de algo que no los "define". "Tengo la esperanza de que podamos llegar un lugar donde no haya estigma para las personas que pasan por algo así", afirmó.

La misma cantante compartió la portada y también la nota de People en su cuenta de Twitter con sus fans. "Estoy agradecida de compartir esta parte de mi viaje con ustedes", tuiteó Carey.