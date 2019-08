"Érase una vez en Hollywood": Sharon Tate y más historias trágicas de los famosos

En "Once Upon a Time in Hollywood" el cineasta Quentin Tarantino muestra a la recordada actriz Sharon Tate; quien sería asesinada en un plan macabro desarrollado por el psicópata Charles Manson y su "familia". Esta triste historia trae a la mente otras situaciones donde Hollywood se vistió de luto.

A propósito de "Once Upon a Time in Hollywood", repasamos en la galería que abre este artículo otras historias trágicas de la farándula estadounidense.

Además de Sharon Tate, no podemos olvidar a Brandon Lee (1965-1993), actor e hijo del reconocido artista marcial Bruce Lee. Brandon Lee murió por el disparo de un revólver cargado en el set de la película "El cuervo"; esto por negligencia de los expertos en manejo de armas del set.

Otra muerte que sacudió a Hollywood en su momento fue la de George Reeves (1914-1959), cuya interpretación de Superman en el cine hizo historia.

Reeves cometió suicidio en su habitación cuando solo tenía 45 años. Durante años se ha especulado si, en realidad, el actor acabó con su propia vida o si alguien lo mató.

