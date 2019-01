"Roma": Karla Souza defiende la actuación de Yalitza Aparicio en película

La actriz mexicana Karla Souza, conocida a nivel internacional por ser una de las protagonistas de la serie estadounidense "How to Get Away With Murder", decidió utilizar su cuenta de Instagram para defender la actuación de Yalitza Aparicio en la película nominada al Oscar "Roma".

Una vez que salió a la luz la lista de nominados a los Oscar 2019 y se conoció que Yalitza Aparicio está nominada a Mejor actriz, muchos artistas mexicanos celebraron este acontecimiento. Sin embargo, otros han indicado que esto es algo aislado y que no le ven futuro en la actuación.

La actriz de "How to Get Away With Murder" utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre la actuación de Aparicio en "Roma" indicando que es la mejor que es una de "las más asombrosas" que ha visto.

"Hace dos años, Alfonso Cuarón realizó un casting en Tlaxiaco, Oaxaca, ciudad natal de Yalitza. Su hermana mayor, Edith, le insistió que audicionara aunque no tuviera previa experiencia actoral. Yalitza estaba en el proceso de convertirse en maestra", inició Souza en Instagram.

"Después de haber obtenido el papel protagónico en "Roma" y de dar una de las actuaciones más asombrosas que he visto, se ha convertido en una artista y actriz nominada al Oscar. Yalitza, lo dije antes y lo seguiré diciendo, gracias por representar tan bien a las mujeres, artistas y latinas", continuó la actriz.

Karla Souza defendió la actuación de Yalitza Aparicio en Instagram.

Souza también resaltó que es un ejemplo para ella y su pequeña hija. "Gracias por ser un modelo a seguir digno de admiración para mi hija. Gracias por recordarme por qué amo mi trabajo. Gracias por tu autenticidad y por romper barreras. Es un placer para mí el poder llamarte amiga y colega. ¡Felicidades!", concluyó la intérprete mexicana.