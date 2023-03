El actor Sam Neill sorprendió a todos al revelar que lleva un tratamiento especial tras ser diagnosticado con cáncer de sangre en etapa tres. La noticia la dio a conocer mediante una reciente entrevista con The Guardian, donde se refirió a los detalles de su próximo libro de memorias “Did I Ever Tell You This?”.

Según reveló el actor, él empezó a sentir las glándulas inflamadas en el cuello, por primera vez, en marzo de 2022, durante la promoción de la película “Jurassic World Dominion”. Tras acudir al doctor, se le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico.

Sam Neill empezó su tratamiento con quimioterapia; sin embargo, no fue efectivo. No obstante, recibió un nuevo tratamiento que tendrá que seguir por el resto de su vida, aunque ahora está libre del cáncer.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros, pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve, ya sabes, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, contó el actor al diario británico.

Durante la entrevista, el actor no contó detalles sobre su lucha contra el cáncer, pero sí reveló que escribir un libro de memorias lo ayudó muchísimo a sobrepasar esta difícil etapa y fue uno de sus principales motivos para seguir con vida tras su diagnóstico.

“Me encontré sin nada que hacer. Estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?’”, contó.

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Escribiré sobre eso mañana... eso me entretendrá’. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer, ya sabes”, puntualizó el actor en la entrevista.

En entrevista con el periodista español Jordi Basté, el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, se refirió sobre el éxito abrumador de Shakira con el productor argentino 'BZRP'. Además de cómo lleva la relación con la cantante sobre sus hijos. (Fuente: América TV)