El tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorprendió a millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) y a raíz de su post en su cuenta oficial de Twitter , se especula de varios cameos de principales personajes que alguna vez llenaron las salas de cine. Sin embargo, tras confirmarse la presencia de los Illuminati como el eje de la película, te contamos quiénes son y qué papel tendrían en la próxima mega producción de Sam Raimi .

Tras el avance presentado durante el último Super Bowl (Show de medio tiempo) , vimos que Shephen Strange (Benedict Cumberbatch) tendrá que lidiar con los desastres que creó luego de que realizara un hechizo en la película de Spiderman: No Way Home pero este, deberá de contener los poderes de Wanda Maximoff ( Elizabeth Olsen ) puesto que desea recuperar a sus hijos perdidos en la serie WandaVision .

De esta manera, pudimos apreciar distintas variantes de Wanda como de Doctor Strange, así como de su novia Christine Palmer. Segundos más tarde volveríamos a ver a Barón Mordo de otra dimensión y que este, le dice que debe de pagar por todos los actos cometidos en el espacio-tiempo. Así, el hechicero supremo es arrestado y llevado por robots similares a Ultrón a un interrogatorio en donde se encuentran cinco personajes que no fueron revelados pero que se especula que son los Illuminati .

Imagen del Doctor Strange en el nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Foto: Sony Pictures)

La siguiente escena sorprendería a todos quienes vieron el tráiler. “Deberíamos decirles la verdad”, menciona la silueta que confirma la inclusión del profesor Charles Xavier al UCM . Pese a que no se sabe si es la versión joven de James McAvoy o anciana de Sir Patrick Stewart , esto confirma la llegada de los X-Men . ¿Podríamos ver la presencia de Wolverine ?

QUIÉNES SON LOS ILLUMINATI EN MARVEL (UCM)

La escena registrada a partir del minuto 1:18, surgió cientos de preguntas para aquellos que no son seguidores de la historia pero que si quedaron intrigados. ¿ Quiénes son las personas que aparecen junto al Charles Xavier (profesor X) ?