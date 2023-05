Jorge Henderson sorprendió a todos al anunciar su renuncia al programa “El Gran Chef Famosos”. Según reconoció el exjurado de “Yo Soy Perú”, la presión del espacio de Latina Televisión es muy grande y prefiere que no lo recuerden con “tantos errores”.

En la reciente edición del reality de cocina, Jorge Henderson se paró en frente del jurado y el conductor José Peláez para anunciar que renunciaría al programa frente a la gran presión que siente por evitar cometer errores.

“Siento que debo dejar a todos estos jóvenes que tienen una fuerza tremenda y que están dando todo. La gente cree que la televisión es fácil y no es así. Son horas de horas que estamos grabando, editando, sacando y poniendo”, manifestó.

“Yo no doy más y estoy cansado. José Peláez esto es como un ‘toma la posta y es toda tuya’. Gracias ‘Rayo en la Botella’ y gracias a Latina. No quiero que la gente me recuerde con tantos errores, no puedo”, agregó Henderson.

Frente al anuncio, el conductor del programa José Peláez manifestó su pesar por la decisión de Jorge Henderson; sin embargo, aceptó la decisión del periodista y dio por finalizada su participación en “El Gran Chef Famosos”.

“Creo que es un poco temprano para que te retires, pero entendemos tu decisión. Nos da pena que te vayas. Agradecemos tu participación y no nos queda más que desearte todo lo bueno y que seas muy feliz siempre”, fue la respuesta de Peláez.

El video del exmenudo Abel cuando habla de Ethel