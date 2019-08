13 Reasons Why 3: ¿quién mató a Bryce? Estos son los sospechosos

La tercera temporada de “13 Reasons Why” fue anunciada el 6 de junio de 2018, pero no se revelaron detalles de la trama, personajes y fecha de estreno de los nuevos episodios, al menos hasta el jueves 1 de agosto de 2019, fecha en la que Netflix compartió el primer tráiler de la penúltima entrega del drama adolescente.

En el video de minuto y medio de duración se revela que el hilo conductor de la nueva historia será el misterio que hay alrededor de la muerte de las ‘razones’. Se trata de Bryce Walker (Justin Prentice), el mismo que abusó sexualmente de Hannah Baker (Katherine Langford) y Jessica Davis (Alisha Boe).

"Si alguno de ustedes sabe algo, por favor, dígalo", se le escucha decir a la madre del atleta del Liberty High School en el avance que plantea la siguiente pregunta, "¿Quién mató a Bryce Walker?".

El tráiler de la tercera temporada de “13 Reasons Why” deja claro que cualquiera en Liberty tendría alguna razón para acabar con la vida de Bryce, pero por lo pronto los principales sospechosos son los personajes que aparecen rodeando el féretro de Walker.

Clay Jensen



Aunque probablemente Clay se convierta en el principal sospechoso para la policía por su vínculo con Hannah, sus enfrentamientos con Bryce, y porque al final de la segunda entrega fue detenido en posesión de un arma de fuego en las puertas de la escuela, debido a su personalidad y sus antecedentes pacifistas no será la primera opción de los espectadores.



¿Clay mató a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix) ¿Clay mató a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix)

Jessica Davis

​

Antes de abusar de Hannah, Bryce violó a Jessica mientras esta inconsciente, y aunque ella finalmente tomó valor para denunciarlo, la justicia fue benevolente con el perpetrador y lo dejó en libertad. Esto podría ser un motivo fuerte para quitarle la vida a Bryce.



Justin Foley

​

Justin era el novio de Jessica cuando Bryce, que en ese momento también era su amigo, abuso de ella. Esto sumado a su problema con las drogas probablemente ocasionó que en un ataque de ira asesinara al personaje interpretado por Justin Prentice.



Alex Standall

​

Después de sobrevivir a su intento de suicidio Alex se volvió más frontal, y a pesar de las secuelas que dejó el disparo en su cabeza se enfrentó a Montgomery de la Cruz y al mismo Bryce, tal vez en algún momento las cosas se salieron de control.



¿Alex mató a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix) ¿Alex mató a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix)

Tyler Down

​

Tyler es uno de los personajes que más ha sufrido y prueba de ello es que al final de la segunda temporada de “13 Reasons Why” decidió acabar con todo y acudió al baile de la escuela con un arma de fuego. Aunque en el ultimo minuto escapó gracias a Clay y Tony es posible que usara alguna de las otras pistolas en contra de Bryce.



Zach Dempsey

​

Aunque Zach es el que aparentemente tiene menos razones para asesinar a Bryce, por lo visto en el tráiler de la tercera entrega aún hay secretos por revelar. Su cercanía con Chloe, la novia del ahora difunto, podría ser una pista.



Tony Padilla

​

Tony es otro de los personajes de la serie de Netflix que tiene varios secretos, si bien siempre ayuda a Clay también ha estado envuelto en otros delitos.



Montgomery de la Cruz

​

Debido a su temperamento, su impulsividad y su agresividad podría ser uno de los principales sospechosos de la muerte de Bryce Walker.



¿Montgomery asesinó a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix) ¿Montgomery asesinó a Bryce? (Foto: 13 Reasons Why/ Netflix)

Chloe Rice

​

En el último episodio de la segunda temporada de “13 Reasons Why”, Chloe descubre que está embarazada y decide no denunciar a Bryce por temor a las represarías. Aunque ella podría ser la última en la lista de sospechosos no podemos descartarla.