“After”, la cinta basada en un fenómeno literario juvenil de Anna Todd que cuenta como la vida de Tessa Young se pone de cabeza cuando conoce a Hardin Scott quien la hace cuestionar todo sobre ella y lo que quiere en su vida, tendrá una secuela, así lo confirmó la escritora estadounidense el 19 de mayo de 2019.

“After We Collided” adaptará los eventos de la segunda entrega de la serie compuesta por cinco libros que nacieron como resultado de las fantasías de la autora con el cantante Harry Styles, exmiembro de la boy band ‘One Direction’.

After We Collided- Escena

El rodaje de la secuela, que tiene como director a Roger Kumble y como protagonistas a Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, empezó en agosto de 2019 en Atlanta, Georgia y finalizó el 16 de septiembre del mismo año.

Fiennes Tiffin y Langford publicaron la noticia en sus redes sociales y la cuenta de Instagram de la película compartió la publicación junto a un mensaje sincero: “Gracias a todos por traernos aquí y apoyar y amar esta franquicia. Es todo gracias a ustedes”.

Cabe mencionar que, a diferencia de la primera entrega, que fue calificada como PG-13, “After We Collided” tendrá clasificación R.

SINOPSIS DE “AFTER 2: WE COLLIDED”

En “After: aquí empieza todo”, luego de descubrir las mentiras de Hardin, Tessa decide alejarse de él, se reconcilia con su madre, vuelve a ser amiga de su exnovio y aplica para ser pasante en una editorial. Aunque al final ella parece estar dispuesta a perdonarlo ellos no retoman su relación.

Por lo tanto, en la secuela Hardin intentará recuperar a Tessa y probar que merece su amor, ¿logrará que ella lo perdoné? ¿Qué hará su madre para evitar que su hija vuelva con Hardin?

Según la sinopsis del libro de Anna Todd, “Tessa tiene todo que perder. Hardin no tiene nada que perder ... excepto ella. Después de colisionar ... La vida nunca será la misma. Después de un comienzo tumultuoso en su relación, Tessa y Hardin estaban en camino de hacer que las cosas funcionen. Tessa sabía que Hardin podría ser cruel, pero cuando se arroja una revelación explosiva sobre los orígenes de su relación, y el misterioso pasado de Hardin, Tessa está fuera de sí. Hardin siempre será ... Hardin. Pero ¿es realmente el tipo profundo y reflexivo del que Tessa se enamoró locamente a pesar de su exterior enojado, o ha sido un extraño todo el tiempo? Ella desea poder alejarse.

Simplemente no es tan fácil. Hardin sabe que cometió un error, posiblemente el más grande de su vida. No va a caer sin pelear. ¿Pero puede cambiar? ¿Cambiará él ... por amor? Hardin y Tessa definitivamente tendrán que superar algunos obstáculos cuando obtengan una segunda salida”.

TRÁILER DE “AFTER 2 WE COLLIDED”

El primer tráiler de “After 2 We Collided” fue publicado por TBA el sábado 15 de febrero de 2020. El avance muestra a la joven pareja enfrentándose a nuevas dificultas en su relación amoroso.

A finales del año pasado “After” compartió un adelanto de la secuela. En el clip publicado en redes sociales Tessa y Hardin visitan a Santa Claus y cuando él pregunta: “Hardin, ¿te has portado bien o mal este año? Tessa responde: “Ha sido muy muy travieso…” Pero Hardin replica: “estoy intentando ser bueno”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AFTER 2 WE COLLIDED”

Por supuesto Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford volverán a interpretar a Hardin Scott y Tessa Young, respectivamente. Mientras que el 5 de agosto de 2019 se anunció que Dylan Sprouse se uniría al elenco como Trevor, compañero de trabajo de Tessa. “No puedo esperar para darle vida al jodido Trevor y estoy emocionado de que todos vean el contenido terminado. No puedo esperar para comenzar a filmar”, dijo Dylan en su momento.

Luego se reveló que Candice King, recordado por interpretar a Caroline en “The Vampire Diaries”, dará vida a Kimberly Vance y Charlie Weber (“How To Get Away With Murder”) encarnará a Christian Vance.

Peter Gallagher y Jennifer Beals no serán parte de la secuela, por lo que los roles de Ken y Karen Scott ahora serán interpretados por Rob Estes y Karimah Westbrook.

Josephine Langford como Tessa Young

Hero Fiennes-Tiffin como Hardin Scott

John Jackson Hunter como joven Hardin

Selma Blair como Carol Young

Louise Lombard como Trish Daniels

Dylan Sprouse como Trevor Matthews

Candice King como Kimberly

Charlie Weber como Christian Vance

Max Ragone como Smith Vance

Shane Paul McGhie como Landon Gibson

Rob Estes como Ken Scott

Karimah Westbrook como Karen Scott

Khadijha Red Thunder como Steph Jones

Inanna Sarkis como Molly Samuels

Samuel Larsen como Zed Evans

Pia Mia como Tristan

Dylan Arnold como Noah Porter

EQUIPO CREATIVO

Anna Todd confirmó a través de su cuenta de Twitter que ella y Mario Celaya están escribiendo el guion de “After We Collided”. En abril del 2019, Todd le dijo a IB Times. que ella y un misterioso colaborador estaban “trabajando muy bien juntos” y que estaba “emocionada”.

Dirección: Roger Kumble

Producción: Anna Todd, Jennifer Gibgot, Mark Canton, Courtney Solomon, Adam Shankman

Guion: Anna Todd, Mario Celaya

Música: Justin Burnett

Cinematografía: Larry Reibman

After We Collided era is here 😝 we’re getting a sequel guys 😭🙌🏼 #AfterMovie pic.twitter.com/G8LJf3nQwY — Anna Todd (@annatodd) May 19, 2019

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “AFTER 2 WE COLLIDED”?

“After We Collided”, secuela de “After: aquí empieza todo”, se estrenará en el 2020.