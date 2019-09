Élite temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes | La segunda temporada de “Élite” fue estrenada el viernes 6 de septiembre en Netflix, pero como la investigación en torno al crimen que inició este drama sigue abierta, los estudiantes de Las Encinas volverán próximamente con sus intrigas, secretos, amores y excesos.

Algunas días del lanzamiento de sus últimos capítulos, "Élite" fue renovada para una tercera temporada, aunque la noticia era de esperarse, debido a que se había reportado con anticipación que la producción tenía en marcha 16 episodios, incluidos los ochos de la segunda entrega. Es decir, la tercera también tendrá ocho capítulos.

La primera temporada dejó varios misterios y la segunda, lejos de resolverlos, sumó otros al drama adolescente, los cuales dejaron el camino llano para la tercera entrega de “Élite”. Netflix aún no ha revelado detalles de los próximos capítulos, pero pueden suponerse algunas cosas.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

Ahora todos los estudiantes de Las Encinas saben quién mató a Marina, pero en los últimos minutos de la segunda temporada, el homicida reapareció, libre de polvo y paja.

Gracias a la treta orquestada por Samuel y Guzmán, Carla terminó por confesar lo que pasó con Marina: Polo la golpeó de muerte y ella junto a Christian lo ayudaron a encubrir el crimen, lanzando el arma homicida -un trofeo escolar- a un lago cercano.

Sin embargo, con ayuda de Cayetana, Polo recuperó el trofeo y después solo negó lo dicho por su exnovia. Después de todo, se trataba de su palabra contra la suya. Además, el padre de la estudiante la desmintió, debido a que su confesión también lo comprometía. Marina fue asesinada para recuperar un reloj que funcionaba como USB, donde el empresario guardaba información sobre sus actos delictivos junto al padre de Guzmán y Marina.

En ese marco, Polo volvió a la escuela y por su expresión, está dispuesto a mantener su versión, por más que incluso le contara todo a Ander en un momento de debilidad.

¿Qué pasará en la tercera temporada? Sin dudas, recuperar el arma homicida será una de las claves, pero para eso, Samuel y Guzmán tendrían que averiguar lo que hizo Cayetana para ayudarlo. Eso sí, Guzmán seguramente no dejará tranquilo a quien alguna vez fue su amigo, así como procedió con Nano en su momento. Dicho sea de paso, el paradero de Nano hoy es un misterio.

Entre los otros arcos que tendría que abordar la tercera temporada se encuentra el de Lucrecia y Valerio, cuya relación prohibida fue descubierta por sus padres. Asimismo, el de Nadia tras filtrarse el video donde tenía intimidad con Guzmán.

Según Variety, Darío Madrona, uno de los creadores del drama, aseguró que los próximos episodios mantendrán su "fórmula de avance rápido como un elemento básico de la serie". Además, señaló que la próxima entrega de “Élite” abrirá otro misterio -como en la segunda entrega fue el paradero de 'Samu'-, que sería desarrollado mediante numerosos flashbacks.

"Definitivamente habrá un misterio en la tercera temporada. Y como sucede en la segunda entrega, de alguna manera estará relacionado con los eventos de las temporadas anteriores", amplió en una entrevista que concedió a Entertainment Tonight, precisando que dicho misterio no será traído por un nuevo personaje, sino por alguien que ya está envuelto en la trama.

"Siempre tratamos de traer algo diferente cada temporada, al tiempo que le damos a nuestra audiencia lo que les gustó de la serie. Más de lo mismo que te gustaba, pero lo suficientemente diferente para que no te aburras. Es un acto de equilibrio complicado", acotó Madrona.

Al parecer también habrá un aumento en el presupuesto. "No sé cuánto más costó la serie, pero tengo la sensación de que la serie logró un salto de calidad", manifestó Carlos Montero, el otro creador de "Élite".

La tercera temporada de "Élite" también tendrá ocho episodios (Foto: Netflix)

Cuando conversaban con FormulaTV, Madrona y Montero revelaron que entre los temas que les gustaría abordar próximamente está el del "consentimiento, de todo lo que tiene que ver cuando fuerzas, cuando no, con lo que pasa, todo lo que hay ahí y todo lo que ha ido cambiando con el tiempo, gracias a Dios".

"Sí nos apetece tratarlo, pero es verdad que hasta ahora no hemos encontrado la fórmula. Un poco la clásica denuncia, ponerse al lado siempre de la víctima de una manera clara, o sea, que evidentemente... pero cuando encontremos la manera de hacerlo, yo creo que lo haremos", declaró Montero.

Madrona amplió que tampoco han encontrado a los personajes para explorar este problema. Según dijo, "nos gusta hablar de temas cuando surgen a través de los personajes, y tenemos un número de personajes finito que sería un poco increíble que empezaran a la vez tres o cuatro temas en ellos".

Ester Expósito anunció a través de sus redes sociales que las grabaciones de la tercera temporada estaban terminando a finales de septiembre (Foto: Instagram) Instagram

¿POLO PAGARÁ SUS CULPAS?

Aunque consiguen que Carla le cuente todo a la inspectora, su propio padre la desmiente y obviamente, Polo niega ser el asesino de Marina y exige ser liberado de inmediato. Dos semanas después, vuelve a Las Encinas como si nada hubiese pasado y deja a más de uno con la boca abierta.

Polo mató a Marina, pero hasta el momento se ha salido con la suya (Foto: Élite / Netflix)

Al parecer, Polo está dispuesto a todo con tal de no terminar en la cárcel, además, encontró una nueva aliada en Cayetana, quien, ya sea porque está enamorada de él o porque se siente agradecida, sacó el trofeo del lago y lo mantiene escondido.

Sin el arma homicida que demuestre la culpabilidad de Polo, no lo pueden mantener detenido, Nano no puede volver y la investigación por el asesinato de Marina continúa. ¿Realmente se librará de la justicia? ¿Hasta dónde llegará Cayetana por proteger a su novio? ¿Cayetana pagará las consecuencias tal como lo hizo Carla?

Al respecto, Darío Madrona advirtió de cara a la tercera temporada que Polo "ya está lidiando con una conciencia culpable y no es precisamente la persona más estable".

Entonces, ¿buscará redimirse ante Guzmán y los demás? "No estoy seguro, pero definitivamente queremos que la gente lo entienda, que se ponga en sus zapatos. Es alguien que ha hecho algo horrible y claramente tiene problemas, pero también tiene conciencia y arrepentimiento, y la mayoría de las veces es solo un niño asustado".

"(Es) mucho más interesante tener a todos los personajes en esta área gris donde todos son capaces de lo mejor y lo peor. No pensamos en nuestra serie en términos de héroes y villanos... Y todo el mundo es un héroe en su propia historia, la que se cuentan a sí mismos", agregó Madrona.

En un intento de limpiar su nombre, Polo usará la desaparición de Nano para culparlo del crimen, pero ¿hasta cuándo le durará la mentira?

"Nano se ha escapado y para la mayoría de las personas eso es casi una admisión de culpa. Polo no es una mente maestra malvada, tampoco lo es Cayetana. Él solo está usando lo que tiene a mano para probar y demostrar su inocencia. No es tan complicado. No hay arma homicida, el padre de Carla está negando su historia, no hay tanto contra de él. Y también tiene abogados realmente caros", apuntó el mismo cocreador de "Élite".

¿QUÉ SUCEDERÁ CON EL ROMANCE DE SAMUEL Y CARLA?

Carla no quiere reconocer que ¿también estaba -o está- enamorada de Samuel? (Foto: Élite / Netflix)

¿Fue real? En principio, su relación empezó bastante alejada del amor. Ambos tenían segundas intenciones para estar cerca del otro: Samuel quería descubrir la verdad sobre la muerte de Marina, mientras Carla quería tenerlo controlado para que no descubriera que fue Polo quien la asesinó.

Sin embargo, terminaron involucrándose sentimentalmente. Así lo demuestra Samuel en su última conversación con la hija de la marquesa. 'Samu' le dice que no está feliz con los resultados porque la perdió a ella, y aunque Carla responde: “nunca me tuviste”, anteriormente le demostró que siente algo por él... ¿o era una mentira? ¿Qué siente exactamente Carla por la persona que le tendió una trampa? Además, ¿qué sucederá con Rebeca, quien también está enamorada de Samuel?

“Yo no me esperaba para nada mi trama con Samuel, no me lo había imaginado nunca y me gustó mucho cómo evoluciona en sus diferentes etapas y los momentos que pasan juntos. Me parece que es una relación muy complicada y con muchas capas. Y bueno, los finales, que son increíbles en esta serie. En la primera temporada yo me lo olía, pero es verdad que el público no se lo podía esperar. Y el final en esta te da la vuelta a la cabeza”, comentó Ester Expósito sobre esta relación.

¿GUZMÁN Y NADIA PODRÁN SER FELICES JUNTOS?

Nadia tuvo que decirle a su papá lo del video con Guzmán (Foto: Élite / Netflix)

Durante la segunda temporada de “Élite”, Nadia tomó la iniciativa y se acercó cada vez más a Guzmán, quien dejó a ‘Lu’ para empezar una relación con la hermana de Omar, sin embargo, la religión y cultura de la familia Nadia los bloquearon. Por eso ella lo rechazó más de una vez, aunque no quiere renunciar a él.

Luego de que ‘Lu’ publicara el video, Nadia se alejó, otra vez, de Guzmán y habló con sus padres y les pidió perdón por la deshonra que le causó a su familia, pero su padre lejos de despreciarla o echarla de casa, como lo hizo en su momento con Omar, optó por apoyar a su hija. ¿También la apoyará si ella decide tener una relación con Guzmán?

De otro lado, el caso de Nadia despertó cierto debate tras el estreno de la segunda temporada. Verne, de El País, conversó con algunas mujeres musulmanas acerca de la representación que hace “Élite” sobre su comunidad y algunas se sintieron identificadas, mientras otras indicaron que el personaje de Mina El Hamanni no las representa. Incluso en redes se habló de cierta islamofobia en el show.

En respuesta, Madrona indicó que "el principal problema es que todavía falta mucha representación de personajes árabes y musulmanes en las series de aquí, en las europeas y en las norteamericanas. Lo que pasa cuando falta representación es que la gente que quiere verse representada se agarra mucho al hecho de que los personajes tienen que, primero, representarles en todas sus facetas y, segundo, ser un poco más positivos para dar buena imagen a un colectivo”.

“Es lo que pasaba hace 10 años con el colectivo gay. Todos los personajes tenían que ser positivos y un poco blancos, no tener pluma para no crear estereotipo, etc. Creo que eso hace que la gente invierta mucho en estos personajes y quiera que les represente mucho hacia lo positivo”, manifestó según recogió Fuera de series.

A muslim woman who removes her veil to be free ?



✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨IT’S AN ISLAMOPHOBIC CLICHÉ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ — ✨Edward's Wife✨ (@ZinaLaPlusBell) September 7, 2019

¿QUÉ LES ESPERA A LU Y VALERIO?

Lu y Valerio fueron descubiertos por sus padres (Foto: Élite / Netflix)

Cuando ‘Lu’ comparte el video de Guzmán y Nadia, Valerio se decepciona de su medio hermana y decide exhibirla en medio de una cena familiar: le envía un texto a su padre para que este mire debajo de la mesa mientras él tiene su pie en medio de las piernas de ‘Lu’.

¿Qué harán sus padres ahora que saben lo que sucede entre ellos? Podrían enviar a Valerio de nuevo a un internado en el extranjero o tal vez sea a ‘Lu’ a quien envíen lejos, pero eso significaría perder a dos personajes de “Élite”, lo que es poco probable. Así que lo más seguro es que ambos continúen en Las Encinas con un estricto régimen de vigilancia. ¿El resto de la escuela se enterará? Hasta el momento solo lo saben Samuel y Nadia.

¿LA ENFERMEDAD DE ANDER?

La historia de Ánder podría tornarse aún más dramática en la tercera temporada de “Élite”. De acuerdo a la cuenta en Twitter Élite Brasil, Netflix Latinoamérica habría adelantado que Ander sufrirá próximamente “una dolencia degenerativa”, exactamente “cáncer”.

Ander terá câncer?



A NetflixLat confirmou em seu Instagram que Ander tem "uma doença degenerativa". O fato do personagem ter sangrado do nada em Elite 2 e Arón Piper ter raspado a cabeça para filmar a 3ª temporada reforçam ainda mais a teoria. pic.twitter.com/siPphn35VT — Élite Brasil (@EliteNetflixBR) September 14, 2019

La enfermedad de Ander incluso habría sido presentada con anticipación en la serie. En el octavo y último episodio de la segunda temporada, Ander se desmaya mientras baila en la discoteca. Si bien parecía que se trataba del exceso de alcohol, la realidad sería otra. Además, un día después, el estudiante sangra por la nariz cuando discute con Omar.

Por si fuera poco, el actor Arón Piper se rapó la cabeza por completo a principios de agosto, quizá en respuesta a algún tratamiento al que se someterá su personaje.

Cuando Ander se desmayó, Guzmán, tras enterarse que su amigo sabía que Polo había matado a su hermano, le gritó "la próxima vez que te desmayes espero que te abras la cabeza y te desangres hasta morir". Puede que sus palabras se hagan realidad.

Arón Piper sorprendió a sus fans a principios de agosto con este look. Ahora este cambio tendría sentido (Foto: Élite / Instagram)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”

Aunque los episodios de la tercera temporada de “Élite” ya fueron rodados, aún es muy pronto para que Netflix comparta algún avance.

Por lo pronto puedes ver el proceso de casting por el que fueron elegidos los actores de "Élite".

TEORÍAS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE "ÉLITE"





¿QUÉ ACTORES VOLVERÁN PARA “ÉLITE” 3?

Por el momento, no se ha confirmado qué actores formarán parte de la tercera entrega de la ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona, pero lo más seguro es que la mayoría vuelva para los nuevos episodios.

Al menos los miembros del elenco regular continuarán en la historia, a excepción de Miguel Herrán (Christian) y Jaime Lorente (Nano), quien también estuvieron relativamente ausentes durante casi toda la entrega porque estuvieron rodando "La casa de papel".

"Lo sabíamos y lo encajamos con tiempo. Jaime Lorente y Miguel están en 'La casa de papel', otra serie de Netflix, y estábamos más que avisados y por eso pudimos reaccionar", afirmó Montero durante la premiere que se realizó en Madrid.

"Cuando fantaseamos con hacer tres temporadas de 'Élite', los personajes de Nano y Christian estaban en ellas, pero una serie está viva y pasan cosas y, si eres inteligente, las aprovechas", añadió el creador de la serie española.

Los nuevos ingresos de la temporada 2 de “Élite”, Rebeca (Claudia Salas), la nueva rica de Las Encinas, Valerio (Jorge López), el medio hermano hedonista de Lu y Cayetana (Georgina Amorós), la hija de empleada doméstica que se hacía pasar por alguien más, también regresarían al drama.

"Élite": Temporada 2 - 06/09/2019 (Foto: Netflix)

Por tanto, el reparto de la tercera temporada de "Élite" sería el siguiente:

Itzan Escamilla - Samuel García Domínguez

Miguel Bernardeau - Guzmán

Álvaro Rico - Polo

Arón Piper - Ander

Mina El Hammani - Nadia

Ester Expósito - Carla

Omar Ayuso - Omar

Danna Paola - Lu

​Ainhoa Santamaría - Inspectora

Abdelatif Hwidar - Yusef

Elisabet Gelabert - Azucena

Irene Arcos - Pilar

Farah Hamed - Imán

Rocío Muñoz-Cobo - Laura

Ramón Esquinas - Ventura

Rubén Martínez - Teo

Jorge López - Valerio

Claudia Salas - Rebeca

Alfredo Villa - Antonio

Georgina Amorós - Cayetana

Eva Llorach - Sandra

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

La tercera temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero considerando que la primera y segunda entrega se lanzaron entre septiembre y octubre, lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma de streaming a finales de 2020.

La segunda entrega de la producción española se estrenará el próximo 6 de setiembre exclusivamente por Netflix. (Foto: Netflix).

¿"ELITE" TENDRÁ TEMPORADA 4?

Tanto Darío Madrona como Carlos Montero tienen la intención de continuar "Élite" después de su tercera temporada.

En diálogo con FormulaTV, el primero dijo "yo creo que sí" habrá cuarta temporada, mientras el segundo expresó "esperemos que sí".

"Una serie que transcurre en un instituto es un poco serie contenedor donde no tienes por qué seguir con los mismos personajes, puedes seguir renovando. Claro, yo creo que la respuesta es siempre la misma, mientras el público siga queriendo", manifestó Madrona.

A su turno, Montero dejó que "si hay material para más, por qué no darlo. Yo creo que sí".

En similar línea, los cocreadore de "Élite" no descartaron la posibilidad de hacer un spin-off, aunque solo "si vemos la manera".

“A mí me parece muy buena idea, y algunas de las series más guays han surgido de spin-offs, realmente. A veces nos enamoramos tanto de una trama o de un personaje que es como ‘jo, esto tiene una serie, tío’. Yo creo que podría pasar, eh, sí, y además de una manera natural y nada forzada”, sentenció Madrona.