Hablando de personajes imperfectos, allí tenemos al tuyo, Phillys. Al hablar con Kate DiCamillo ella me dijo que, de niños, pensamos que los adultos lo saben todo; cuando en realidad no saben muchas cosas. ¿Sentiste cierta identificación con tu personaje por eso?

Definitivamente. Pienso, como madre, que le hago saber a mis hijos que no lo sé todo y no quiero que piensen que sí. Porque, ya sabes, especialmente ahora, tengo que preguntarles a mis hijos cómo hacer cosas a través de Zoom. ‘¿Cómo cambio mi nombre?’ Ellos están muy adelantados. Me encanta que me enseñen cosas y creo que mi personaje, si bien llega a ese nivel, ella olvida el hecho de que si presta atención y se tranquiliza; puede aprender mucho de su hija también. Y la relación sería más cercana.

Junto a la pequeña Matilda Lawler, quien interpreta a su hija Flora en la película de próximo estreno. Foto: Disney+.

Vi que tu primer rol en una película fue para “Impure Thoughts”, cuando tenías 10 u 11 años. ¿Te viste reflejada de algún modo en Matilda Lawler cuando estabas en el set de “Flora y Ulises”?

Definitivamente. Hice comerciales cuando creía, desde los cuatro años. Conozco de pies a cabeza qué es ser una actriz infantil. Pero ella lo maneja mucho mejor (risas), creo que es mucho más talentosa de lo que yo fui a esa edad. Es una joya. De verdad tiene mucho talento y profesionalismo. Honestamente, hubiera pensado que lleva trabajando 20 años porque nada la hace tambalear. Ella es… he trabajado con muchos niños actores, y habiendo sido yo una, ella es algo que no ves muy seguido. Es muy especial.

Para muchos países del continente americano, el primer aniversario de la pandemia está a la vuelta de la esquina. En Perú será este marzo. En este tiempo de cuarentena mucha gente ha descubierto series de años pasados. ¿Qué le dirías a todos los que acaban de descubrir “Buffy The Vampire Slayer” y “How I Met Your Mother”?

No lo sé. Pues disfrútenlas, espero que les gusten (risas). A mi no me gusta ver mis trabajos. Normalmente hay episodios de “Buffy” que no he visto siquiera, pero he escuchado que son muy buenos (risas). Creo que esos episodios aún se mantienen vigentes, por lo que me dice la gente. Hay series que me encantaba ver de niña y luego, al verlos otra vez, piensas ‘oh, eso no está nada bien’. Así que espero que ese no sea el caso, y por lo que me dicen muchos de mis fans, creo que puedo decir eso sinceramente.

A la izquierda, Alyson Hannigan como Willow Rosenberg en el set de la serie "Buffy The Vampire Slayer". A la derecha, Lily Aldrin y Jason Segel en "How I Met Your Mother". Fotos: Warner Bros./ CBS.

La influencia de “Buffy” aún es fuerte en la actualidad. ¿Cómo te hace sentir saber que tuviste un rol en forjar el presente, y tal vez el futuro, de la cultura popular?

Vaya… solo estoy muy agradecida de haber sido parte de eso. Honestamente, tuve mucha suerte de ser parte de algo tan bien escrito. El guion lo es todo. Me han consentido mucho por (dejarme estar) no solo en “Buffy”, sino “How I Met Your Mother”.

Esta pregunta va a ser ingenua, pero debo hacerla: ¿Cuánto extrañas interpretar a Lily en “How I Met Your Mother”?

Esa fue una buena experiencia. Era muy divertido solo ir al trabajo todos los días y reír. No lo grabamos frente a una audiencia, así que solo tratábamos de hacernos reír mutuamente. Y eso añadió un gran elemento… era un trabajo de ensueño, muy divertido. La gente era increíble, era un gran lugar al que ir todos los días.

“Flora y Ulises” llega a Disney+ el viernes 19 de febrero.

