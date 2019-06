La segunda temporada de "Big Little Lies" inició con gran éxito y con una integrante: Mary Louise, quien es interpretada por la ganadora del Oscar Merryl Streep. La nueva coprotagonisa ha llegado a Monterrey para descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo Perry, esposo maltratador de Celeste.



En el avance del segundo episodio que puede ver que Bonnie conversa con Madeline y le dice que un día vendrán por ellas. A Madeline no le queda claro de quién está hablando, Bonnie se refiere a la mentira. La joven madre sigue sintiendo miedo de que la mentira se sepa, y que todos se enteren que la muerte de Perry no fue un accidente.

En otra escena, Mary Louise, la madre de Perry, le revela a Celeste que ya sabe que el día que murió su hijo, ella pensaba dejarlo.



Además, se muestra el acercamiento entre Mary Louise y Jane y su hijo, quien resulta ser también su nieto. Se nota la incomodidad de Jane al verlos juntos.



Jane habla con Celeste y le dice que sabe que ella está protegiendo a sus hijos, pero que no puede seguir mintiéndole a su hijo. ¿Será que le quiere contar quién fue en realidad su padre?



Finalmente, se aprecia una reunión entre Jane, Madeline, Celeste, Bonnie y Renata. Madeline pide que se calmen y no digan nada, pues es la única manera de afrontar la situación.

Tráiler de "Big Little Lies". (Video: HBO)

LO QUE OCURRIÓ EN EL PRIMER CAPÍTULO

La segunda temporada arranca meses después de la muerte del abusivo y violador Perry Wright (Alexander Skarsgård), esposo de Celeste (Nicole Kidman). El verano en Monterrey parece haber sido tranquilo para las amigas de Celeste. Para casi todas, al menos.



Bonnie Carlson (Zoë Kravitz) es quien peor la pasa. En un viaje con su esposo, intenta olvidar lo que ocurrió la noche del evento de recaudación, pero no logra. Siente cargo de conciencia, no solo por haber empujado a Perry, hecho que provocó su muerte al caer por las escaleras, sino por no poder contárselo a alguien. Eso la carcome. Quizás porque de las cinco amigas, ella es la única que no está acostumbrada a fingir.

La vida para Madeline (Reese Witherspoon), Jane (Shailene Woodley), Renata Klein (Laura Dern) y Celeste continúa casi normal. Es más, "parece" que el secreto que tienen las ha unido más. Uso las comillas porque esta es una serie llena de apariencias y mentiras, y no podemos sacar conclusiones solo con el primer episodio.



Celeste la tiene más difícil que sus amigas, pues todas las noches tiene pesadillas con su esposo donde ve, de manera tergiversada, lo que ocurrió la noche en que él murió. Teme que se sepa la verdad, que la muerte de Perry no fue un accidente, sino que lo empujaron en defensa propia. Si alguien se enterara de lo ocurrido podrían terminar en prisión, y peor aún, ser la comidilla de Monterrey.



Celeste no solo tendrá que lidiar con su conciencia y pesadillas, también con la madre de Perry: Mary Louise, quien es interpretada maravillosamente por Mery Streep.

HORARIOS PARA VER "BIG LITTLE LIES":

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANAL PARA VER "BIG LITTLE LIES"

Los nuevos capítulos de "Big Little Lies" llegarán de manera exclusiva por el canal HBO y su plataforma de streaming HBO Go todos los domingos.