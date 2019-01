"Black Mirror: Bandersnatch": todos los finales de la película interactiva de Netflix

Netflix estrenó el pasado 28 de diciembre pasado su primera película interactiva: “Black Mirror: Bandersnatch”, que forma parte de la serie con el mismo nombre. La plataforma de streaming que permite ver películas online anunció antes de su estreno que el espectador podría conducir la historia y elegir el final de este proyecto.

El fin de semana de su estreno, “Black Mirror: Bandersnatch” acaparó la atención de los usuarios que se han volcado a diferentes redes sociales para comentar sobre la película, y llenar de teorías y soluciones al rompecabezas de Charlie Brooker. Lo cierto es que el mismo creador de la serie ha señalado que solo hay cinco finales posibles. Pero un trillón de combinaciones para llegar a ellos.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Si aún no has visto la película original de Netflix, lo mejor es que no sigas leyendo porque haremos un repaso de todos los finales posibles de la cinta dirigida por David Slade.

PRIMER FINAL: LA CÁRCEL

Esta opción pasa necesariamente por la muerte del padre, pues es precisamente el asesinato lo que le lleva al encierro. El momento clave aquí es cuando Stefan está delante del ordenador, completamente ofuscado, y grita que quiere saber quién está controlando sus movimientos.

Aquí se abre el camino de la historia y nos dan dos opciones: en una el símbolo o PAC y en otra el símbolo y el logo de Netflix.



Si seleccionas el símbolo o PAC, en cualquier de los dos escenarios, el resultado lleva a enfrentarse al padre y finalmente matarle.



Después podrás elegir qué hacer con el cuerpo (enterrarle o descuartizarle). También está la opción de matar al otro programador en su visita a la casa; esta última no cambia nada el destino del joven: la cárcel.

SEGUNDO FINAL: LA OPCIÓN NETFLIX

En la situación anterior, si eliges la opción del logo de Netflix, se le revelará a Stefan a través de la pantalla de la computadora que somos los espectadores quienes estamos controlando sus acciones desde el futuro.

En la escena Stefan pregunta qué es Netflix y termina en el psicólogo. En la consulta con su psicóloga le cuenta toda la historia y ella duda de lo que escucha, afirmando que si fuera un show, sería más interesante.

A continuación aparecerán dos opciones más, luego que Stefan consulte si queremos más acción y ver a la psicóloga prepararse para pelear como una karateka: nos dan la opción de atacarla o de saltar por la ventana.

Si eliges la primera opción, se inicia una lucha violenta dentro del consultorio que acaba con el protagonista siendo arrastrado al exterior.

TERCER FINAL: ERA SOLO UN RODAJE

Con la segunda opción que nos dan en el consultorio psicológico, ordenamos al protagonista que salte por la ventana. Entonces, escucharemos que alguien grita "¡Corten!" y la historia llega a su fin. Lo que nos muestra que la historia era mentira y Stefan estaba en un set de grabación.

CUARTO FINAL: LA MUERTE

Este camino de la historia tiene que ver mucho con volver al pasado, los problemas de su madre y el oso de peluche que no encontraba Stefan. Para llegar este punto, el protagonista debe haber hablado necesariamente con su madre y así descubrir de qué va el tema.

Esto nos llevará a la escena de las drogas con Colin, escena que muchos han calificado como la mejor de la película. Aquí podremos decidir quién salta por el balcón. Si decidimos que sea Stefan, acaba la historia con su muerte. Pero si decidimos que sea Colin, entonces volveremos a la casa para poder vivir otro final.

Al volver nos lleva hasta la caja fuerte del padre, donde está guardado el peluche. Aquí nos dan múltiples opciones: TOY o PAC, TOY o PAX.

Seleccionando las segundas (PAC-PAX) acabaremos en alguno de los finales que ya hemos explicado. En cambio, si elegimos TOY accedemos a otra de las muertes posibles: Stefan vuelve a tener 5 años y tiene su peluche. Con él podrá viajar con su madre en el tren donde no sufriría un accidente. Sin embargo, llegan tarde a la estación y eligen el tren de la tragedia.

Aquí nos dan dos nuevas opciones: que muera con su madre o que se quede en casa para volver a vivir toda la historia. Si elegimos la primera, la historia vuelve a terminar con su muerte.

QUINTO FINAL: EL FUTURO

La historia se desarrolla en 1984 y la única vez que saldremos de ese año es con este posible final. En la caja de seguridad donde estaba el peluche de Stefan hay la opción PAX (a parte de TOY y PAC). Al elegir esta veremos al monstruo de Bandersnatch, podremos seleccionar el símbolo en la computadora, matar al padre y acabar el juego.

Con esto el final cambia, en lugar de acabar en la cárcel como muchos de los otros caminos similares a este, nos mandará al futuro para que la historia vuelva a repetirse.

Si te fijas bien, Colin tiene un bebé (Pearl). Y es este personaje quien en la actualidad decide crear una nueva versión del juego de Stefan, luego que este haya sido retirado de las tiendas tras descubrirse el asesinato de su padre.

Mientras lo intenta, nos darán la opción de elegir el futuro de ella: derramar té en la computadora o destruirla directamente. Por tanto, veremos cómo fracasa, mientras Stefan está en la cárcel o, en su defecto, muerto.