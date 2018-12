"Black Mirror: Bandersnatch": las mejores reacciones y memes en Twitter

La plataforma de streaming Netflix liberó este viernes la película "Black Mirror: Bandersnatch". Esta cinta llega en lugar de la quinta temporada de "Black Mirror", una de sus series originales más exitosas. En Twitter, se compartieron divertidos memes sobre esta ficción.

La nueva entrega de la saga de "Black Mirror" cuenta la historia de un joven programador informático de los años ochenta que se encuentra desarrollando un videojuego ambientado en una novela de fantasía.



El espectador puede interactuar con esta película de cinco horas de duración, tomando decisiones sobre el transcurso de la historia.



El elenco está formado por los actores Fionn Whitehead, Will Poulter y Asim Chauldhry.

El director de "Black Mirror: Bandersnatch" es David Slade, quien con anterioridad ya dirigió un episodio de la cuarta temporada de la conocida serie de ciencia ficción.

En la galería que abre este artículo podrás encontrar divertidos memes inspirados esta película. Las fotos no contienen spoilers así que si aún no la has visto, puedes revisarla tranquilo.