El concepto de película interactiva ha ido evolucionando a lo largo de los años. Al principio, el cine se presentó como un tipo de entretenimiento unilateral, donde el espectador disfrutaba de lo que el director y el productor querían contar en la pantalla grande.

Luego, otros tipos de experiencias como los videojuegos permitieron la expansión del uso de la narrativa con historias interactivas donde el jugador formaba parte activa del desarrollo de la misma, interpretando a un personaje principal o creando el suyo propio.

De esta manera, algunos creadores de contenido experimentaron sobre este concepto de interacción con el espectador para hacer una historia más creíble, por lo que proyectos como Survive The Outbreak o Five Minutes vieron la luz con un formato corto, hasta llegar a las más de 4 horas de duración en película como fue el caso de Late Shift.

Ahora, Netflix crea su propia película interactiva para su plataforma con "Black Mirror: Bandersnatch", una historia que tiene lugar en 1984 donde un joven programador busca adaptar una novela fantástica a un videojuego. Poco a poco se ve envuelto en una mezcla extraña entre el mundo real y el virtual, llevándolo a cuestionarse su propia realidad.

¿Qué es una película interactiva?

Existen opiniones divididas sobre lo que significa una película interactiva. Algunos consideran que esta experiencia, al hacer al espectador parte del desarrollo de su historia, ya se considera un videojuego, mientras que otros opinan que sigue siendo una experiencia netamente cinematográfica ya que la interacción se hace a través de decisiones pequeñas y no controlando al personaje como tal.

Para los primeros, títulos como Life Is Strange, Until Dawn, Heavy Rain, Beyond Two Souls o Detroit: Become Human son considerados videojuegos pero a su vez una película cinematográfica, ya que en casi todos ellos la jugabilidad se limita a tomar ciertas decisiones en puntos clave de la trama para desbloquear un final u otro.

En cambio, para la opinión de los segundos, las películas interactivas deberían nacer como tal, como proyectos ya mencionados como Survive The Outbreak, Five Minutes o Late Shift, este último siendo adaptado exclusivamente para iPhone. Cualquiera de ellos se basa en escenas grabadas con actores reales y no con gráficos generados por computadora.

De cualquier manera, las películas interactivas permiten al usuario tomar algunas decisiones de los personajes para guiar la historia hacia un lado que ellos quisieran, también generando una conexión más profunda entre el espectador y el protagonista.

¿Cómo funciona la película interactiva?

Antes que nada, no es la primera vez que Netflix experimenta con una película interactiva. Las series para niños 'El Gato con Botas' y 'Buddy Thunderstruck' permitían a los pequeños decidir entre un camino y otro, algo más simple que en "Black Mirror: Bandersnatch", considerada la primera película interactiva para adultos de la compañía.

Gracias a las plataformas "Twine" y "Branch Manager", softwares que administran clips de video interconectados, Charlie Brooker pudo adaptar el guion que estaba escribiendo para la película interactiva haciendo más llevadero el trabajo de organizar la gran cantidad de posibilidades que traía como consecuencia cada decisión dentro de la película.

"Ese fue solo el caso de analizar cada segmento conocido individual en el documento de Twine y analizarlo, desglosarlo y convertirlo en la lógica equivalente para Branch Manager", dijo McLean en una entrevista para el medio inglés Wired.

La película "Bandersnatch" está compuesta por tres bloques de construcción principales:

El primer bloque tiene material de archivos distintos y están vinculados a otros segmentos por decisiones. Cada decisión deja atrás los recuerdos.

En el segundo bloque, se acumulan las elecciones que toman los espectadores, y estos influyen en los segmentos que verán más adelante. Una pequeña variación en la combinación puede hacer que dos usuarios tengan recuerdos completamente distintos.

El tercer bloque tiene 41 resúmenes, que se reproducen cuando el espectador llega a uno de los finales del episodio.

Es así como cada usuario de Netflix puede elegir cada pocos minutos el destino del protagonista de "Bandersnatch". Estas decisiones no pueden durar más de unos segundos, el tiempo que tendría el personaje principal cuando se le presenten estos conflictos.

Si bien existen millones de posibilidades únicas en la que la historia puede combinarse, algunos puntos son inevitables para continuar la narración como lo planeaba el director de la cinta. La compañía ha revelado que existen 5 finales diferentes, que dependen enteramente de las decisiones que tomen los espectadores al interactuar con la película interactiva.

EL DATO

"Black Mirror: Bandersnatch" está disponible en 27 idiomas para 137 millones de suscriptores de Netflix.

Esta cinta no puede ser interactiva en los dispositivos Apple TV, Google Chromecast y algunos Smart TV antiguos. Netflix no tuvo tiempo de optimizar los "episodios" para esas plataformas antes de su lanzamiento.