La novena temporada de la serie televisiva “Al fondo hay sitio” de América TV continúa sorprendiendo al público y, uno de los personajes, que viene llamando la atención de los espectadores es Diego Montalván, interpretado por el actor Giovanni Ciccia.

En el episodio emitido el último miércoles, el antagonista de la historia mostró su decepción al conocer que había sido engañado por su propio hijo. Conoce más sobre el personaje que ha dado que hablar durante esta semana, aquí.

Ingreso a “AFHS”

Para conocer cómo ingresó este interesante personaje a la serie hay que retroceder cerca de 11 años. Durante los primeros días del mes de octubre del año 2011, cuando se emitía la tercera temporada de “Al fondo hay sitio”, el actor Giovanni Ciccia tuvo su primera aparición en la serie interpretando a Diego Montalbán, la expareja de Rafaella Picasso Maldini (Bárbara Cayo).

En aquella ocasión, el personaje apareció en Las Lomas para reconquistarla. Esta interrupción generó un triángulo amoroso con Pepe Gonzales (David Almandoz), quien también estaba enamorado de Rafaella. Diego Montalbán, dentro de la trama, posee mucho dinero y negocios en el extranjero, pero regresa al Perú debido al ´boom´ gastronómico en nuesro país, ya que él es un reconocido chef.

En uno de sus intentos por reconquistarla, el empresario le pide matrimonio a Rafaella, pero ella lo rechaza para quedarse con Pepe. Sin embargo, en el último capítulo de la tercera temporada, Rafaella abandona a su enamorado al ver que Teresita es abandonada en el altar por Mariano Pendavis, quien se escapa con Francesca Maldini.

Por casualidad de la vida, y la televisión, Rafaella se reencuentra con Diego Montalbán en un avión. Este le dice: “¿Así que miedo al compromiso no?”.

Este personaje abandona la serie durante dos temporadas y regresa en la sexta entrega que se estrenó en 2014. Diego Montalbán reaparece en Las Lomas con el objetivo de cerrar el restaurante de Charito, ya que concibe que le esté robando a sus clientes. El motivo de cierre que le dio a Charito fue que no había pedido permiso a los famosos cocineros del Perú y el recinto es finalmente clausurado por la Municipalidad de Las Lomas.

Destacada escena

En el episodio 64, emitido el último miércoles, Diego Montalbán inauguró su nuevo restaurante “Francesca’s”. Su hijo Cristóbal (Franco Pennano) tuvo la oportunidad de sorprender a todos los comensales con su buena sazón; sin embargo, el momento más tenso del capítulo llegó cuando un reconocido chef le pidió que demostrara su talento preparando fetuccini en vivo.

En ese momento, Diego descubre la verdad: su hijo nunca estudió la carrera de Gastronomía en Europa y lo engañó durante todo este tiempo. El talento realmente estaba en las manos de su hija Alessia (Karime Scander).

Frente a esta situación, el empresario se lleva a Cristóbal a la casa de Francesca Maldini y mantienen una tensa conversación que tiene un final sorprendente.

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbécil ante todos”, fueron las duras palabras de Diego Montalbán a su hijo.

Tras escucharlo, Cristóbal trató de justificar su error; sin embargo, su padre termina tirándole una bofetada. Luego, el padre se quiebra por la situación y es consolado por Francesca Maldini. Al final, Diego le pide a Cristóbal que se retire de la casa, ya que no soporta ver a una persona que le ha mentido en la cara.

Gracias a esta escena, el actor Giovanni Ciccia se volvió tendencia en redes sociales. “Qué tremendo actor eres Dios mío, la tensión que vi en esta escena! Ufff! Me dejó temblando. Lo sentí. Toda esta escena te las has llevado. ¡Que actor tenemos! ¡Tremenda escena!” y “Gran clase de actuación la que ha dado Giovanni Ciccia” son algunos de los comentarios vertidos en Twitter.

Giovanni Ciccia también recibió comentarios positivos por una ex integrante de la exitosa serie. La actriz Karina Calmet, quien interpretó a Isabella Maldini, utilizó sus redes sociales para elogiar la actuación de su ex compañero en el capítulo 64 de “Al fondo hay sitio”.

“¡¡¡Qué tales escenas las de Giovanni Ciccia en AFHS!!! Pausas, inflexiones, quiebres, silencios… no faltó ni sobró nada además muy bien sostenido por todo el equipo”, escribió Calmet en su cuenta de Twitter.

Que tales escenas las de Giovanni Ciccia en AFHS !!! 👏🏼👏🏼👏🏼 pausas, inflexiones, quiebres, silencios… no faltó ni sobró nada 🏆 además muy bien sostenido por todo el equipo. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) September 22, 2022

Diego Montalbán continuará dando de qué hablar por su participación en los siguientes episodios de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, que se emiten de lunes a viernes a partir de las 8:30 p.m. por el canal América TV.