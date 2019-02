"Dirty John": ¿qué pasó al final con John Meehan en la vida real?

“Dirty John” es la nueva serie de Bravo y Netflix que cuenta el turbulento romance entre Debra Newell (Connie Britton) y John Meehan (Eric Bana), que se convirtió en una espantosa red de engaños, negaciones y terror mental que casi destrozó a una familia.

Esta historia es de la vida real y saltó a la pantalla gracias al podcast que realizó el periodista Christopher Goffard, de Los Angeles Times, titulado "Dirty John" por el apodo que tenía John Meehan desde la universidad.

Debra se casó y divorcio de cuatro hombres, con los que tuvo cuatro hijos: tres niñas y un niño, Jacqueline (Veronica en "Dirty John") y Terra son las más jóvenes y son parte de la historia que su madre vivió con John.

La pareja salió por dos meses antes de casarse en Las Vegas a pesar de las advertencias de la familia de Debra. Sus hijas siempre desaprobaron la relación, sobre todo después que descubrieron que su nuevo padrastro había pasado un tiempo en la cárcel.

Debra abrió los ojos luego que su hija Jacqueline y su esposo Shad contrataran a un investigador privado que descubrió todo. Solo entonces se dio cuenta que estaba en peligro.



En marzo del 2016, Debra le puso fin a su relación con John, cosa que enloqueció al estafador, quien comenzó a acosarla y amenazarla. Incluso envió imágenes de ella desnuda a su sobrino y quemó su automóvil, sin que nadie pudiese hacer nada para detenerlo.



Una de las víctimas de John Meehan fue la hija menor de la empresaria y entre ellos se dio una pelea que acabo con la muerte del estafador.



¿Cómo murió John Meehan?

El 20 de agosto de 2016, Meehan empacó un "kit de secuestro" con cinta adhesiva, abrazaderas de cable y un juego de cuchillos de cocina antes de seguir a Terra Newell, la hija más pequeña de Debra.

El hombre la esperó a la hora de salida de su trabajo para atacarla y así secuestrarla para que la empresaria se arrepienta de la decisión que había tomado.

Mientras Terra caminaba por un nivel superior del estacionamiento, la agarró por la cintura y le preguntó: "¿Te acuerdas de mí?" Él la amenazó con un cuchillo escondido en la bolsa que llevaba, pero ella reaccionó rápidamente y pateó la mano de John y logró quitarle el cuchillo, así que en defensa propia lo apuñalo 13 veces, incluyendo un golpe final a través de su ojo.

Los paramédicos pudieron reanimar a Meehan en la escena, pero falleció cuatro días después en el hospital. En el momento, se informó que Meehan y Terra tenían "una relación toxica".

“Empecé a forcejear con él, lo empujé para que se aleje de mí y logré quitarle el cuchillo y el primer puñal fue en el hombro y el final fue en el ojo, ya que no quería que se levante , no quería que me lastime otra vez, ya que si sobrevivía iba a regresar a matarme”, comentó Terra a los medios de comunicación.



La hija de Debra nunca fue juzgada por la muerte de John Meehan, debido a que se determinó que actuó en defensa propia. Hoy su historia es una serie que puedes ver en Netflix.