Disney+ llegará al Perú y al resto de Latinoamérica el 17 de noviembre, así anunció la cuenta oficial del servicio de streaming en Twitter la mañana del 18 de agosto, al parecer por error, aunque la información fue confirmada a El Comercio por fuentes de la propia compañía.

La competencia de Netflix y Amazon Prime Video se destaca por su catálogo lleno de material de Disney, Pixar, Marvel Studios, Star Wars, National Geographic y contenido de Fox, aunque todo con el propósito de ser apto para toda la familia.

Pero Disney+ no quiere destacar solo por la producción de sus estudios y también busca resaltar por su contenido original. Actualmente su serie de bandera es “The Mandalorian”, un drama ambientado en el universo (o galaxia) de Star Wars sobre un cazarrecompensas mandaloriano que ha sido nominada este año al Emmy. Adicionalmente, están programados para salir - aunque postergados por el coronavirus - varias series ambientadas en el Universo Cinematográfico de Marvel entre las que se incluyen “Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision”, “Loki” y “Hawkeye”.

"The Mandalorian" fue nominada a la codiciada categoría de Mejor serie dramática en los Emmy. (Foto: Disney+ vía AP)

También han producido películas originales como la versión ‘live-action’ de “La dama y el vagabundo” y la comedia navideña “Noelle” con Anna Kendrick. Además recientemente subió el aclamado musical “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda, producción que disparó el número de descargas de su aplicación en julio.

Además de esto, el servicio de streaming ha elegido desarrollar varios realities y programas de concursos como “Encore!” con Kristen Bell, un programa donde adultos tienen que recrear musicales que interpretaron de niños, y “Jedi Temple Challenge”, un programa de habilidad física y conocimiento conducido por Ahmed Best, la voz de Jar Jar Binks.

Lanzado el 12 de noviembre de 2019, el servicio de streaming de la Walt Disney Company ha presentado un vertiginoso crecimiento en los últimos nueve meses, pasando a los 60,5 millones de subscriptores pagados, un hito que antes de su salida solo esperaban llegar para el 2024.

Inicialmente solo disponible en los Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, Disney+ está disponible ahora en todo Oceanía, gran parte de Europa, la India y Japón.

VIDEO RECOMENDADO

“Hamilton”, tráiler del musical de Broadway que llegó a la plataforma de Disney+ el 3 de julio

"Hamilton", tráiler del musical de Broadway que llegó a la plataforma de Disney+ el 3 de julio