"Drácula": nuestro primer vistazo a la nueva adaptación de Netflix

Así como el conde Drácula vuelve a levantarse de su tumba tras ser derrotado, diversas compañías han intentado revivir la historia original de Bram Stoker con diferentes niveles de éxito. Ahora le toca el turno a Netflix, que colabora con la BBC para volver a traer al señor de los vampiros a nuestras pantallas. Hoy las compañías publicado las primeras fotos de la producción en las que se puede ver al actor danés Claes Bang en el rol del icónico vampiro.

Se trata de dos imágenes: una con Bang parado como todo un caballero y la segunda con el conde Drácula con los ojos inyectados de sangre y mostrando su boca llena de colmillos.

Claes Bang es Drácula en la nueva serie de Netflix y BBC (Foto: Netflix/BBC) Netflix

Claes Bang se hizo conocido por su papel como Christian en la película "The Square", en la que actuó junto a Elisabeth Moss. También tendrá un papel importante en la nueva temporada de la serie de Showtime "The Affair".

El guión de la serie estará a cargo de Mark Gatiss y Steven Moffat, las mentes tras el éxito de la serie "Sherlock", una adaptación de las novelas y relatos de Arthur Conan Doyle a la actualidad.

En total se tratará de tres capítulos con la duración de películas, comenzando en Transilvania el año 1897 mientras que el conde planea su viaje a Londres.

Con las fotografías también vino información sobre el resto del reparto para la serie: Lyndsey Marshal ("Hanna"), Chanel Cresswell ("This Is England"), Matthew Beard ("The Imitation Game"), Lydia West ("Years & Years"), Paul Brennen ("Borgia", "The Tudors"), Sarah Niles ("Catastrophe"), Sofia Oxenham ("Poldark"), John McCrea ("God’s Own Country") y Phil Dunster ("Humans").

Ellos se unen a los previamente anunciados John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark y Nathan Stewart-Jarrett.