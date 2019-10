El embarcadero, temporada 2 | Movistar+ | La serie española “El embarcadero” (“The Pier” en inglés") fue bien recibida por el público en su primera temporada que se estrenó el pasado 18 de enero. La ficción de Álex Pina y Esther Martínez, los creadores de “La casa de papel”, regresa con una segunda entrega protagonizada por Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos.

La ficción española es un thriller emocional que busca hacer que los televidentes se cuestionen sobre el amor, la pasión y la fidelidad. Los nuevos capítulos de la segunda temporada ya fueron confirmados para alegría de los fans.

“El embarcadero” está protagonizada por Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos. Foto: Movistar+

“El embarcadero” tiene lugar en la actualidad y es protagonizado por dos mujeres, Alejandra (Verónica Sánchez) y Verónica (Irene Arcos), cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte de Óscar (Álvaro Morte), el hombre con el que compartían, por separado, su vida.

La segunda temporada de la serie española tendrá 8 capítulos y estará de regreso a través de Movistar+. “El embarcadero”, producida en asociación con Atresmedia Studios y Vancouver Media, acaba de lanzar un primer y abrumador tráiler de su segunda entrega.

Como ya ocurrió en la primera temporada, la belleza de los paisajes de La Albufera de Valencia servirá de escenario natural para esta historia de relaciones humanas, de amor y de amistad, de pasiones y mentiras, de intrigas y misterios, de dobles vidas, del deseo más allá de los convencionalismos y del dejarse llevar por las emociones y el ansia de libertad. Un viaje emocional para sus protagonistas del que no podrán salir intactos.

La segunda temporada de "El embarcadero" regresa por Movistar+. Foto: Movistar+

“EL EMBARCADERO”: ¿QUÉ PASÓ EN LA TEMPORADA 1?

Óscar decide suicidarse y esa misma noche, Alejandra se entera que, a pesar de llevar 15 años de casados, nunca conoció bien a su esposo, pues él llevaba una doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora, muy distinta a ella: espontánea, libre, salvaje.

Alejandra se hará pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará, sin que ella se dé cuenta, por el mismo camino que recorrió su esposo Óscar.

“El embarcadero” narra el viaje en el que Alejandra se ve inmersa en la búsqueda de una verdad profunda, sobre ella y sus emociones, sobre su relación con su madre y, por supuesto, la verdad sobre su relación con Óscar y las profundas razones que desencadenaron su fatídica muerte.

Álvaro Morte regresa en la segunda temporada de "El embarcadero". Foto: Movistar+

¿QUÉ PASARÁ EL LA TEMPORADA 2 DE "EL EMBARCADERO"?

Alejandra (Verónica Sánchez) confiesa quién es realmente a Verónica (Irene Arcos) y, con esta verdad, el orden de todo lo establecido entre ellas se resquebraja. Los papeles se invierten, y ambas se colocan en escenarios totalmente distintas: Verónica, que hasta ahora había sido la amante, pasa a ser la engañada, y Alejandra, y su necesidad de entender racionalmente lo que le pasó a su marido, se vuelve una mujer hedonista que vive una relación poli amorosa sin que las preguntas, los prejuicios y la culpa cercenen sus emociones y su identidad.

En los nuevos capítulos veremos la aparición de nuevos datos sobre los últimos días de vida de Óscar (Álvaro Morte), lo que provoca algo aparentemente difícil: que Alejandra y Verónica tengan que aliarse para descubrir qué fue lo que pasó en realidad con su muerte.

Ante esta situación, ambas recurren a Conrado, en un trío protagonista que cabalga entre el thriller del asesinato y la desesperada necesidad de dar rienda suelta a sus instintos primarios.

La segunda temporada de "El embarcadero" tendrá ocho capítulos. Foto: Movistar+

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE "EL EMBARCADERO"?

“El embarcadero” ya tiene fecha de regreso a Movistar+. La compañía lanzará el próximo 17 de enero del 2020 los ocho nuevos capítulos de la segunda temporada de este thriller emocional que tendrá como escenario los paisajes de La Albufera de Valencia.

La segunda temporada, que se podrá ver en la fecha anunciada para España, estará protagonizada por Verónica Sánchez, Álvaro Morte, Irene Arcos, Roberto Enríquez y Marta Milans. Completan el elenco principal Cecilia Roth, Antonio Garrido, Judit Ampudia, Miquel Fernández y Paco Manzanedo.

Verónica Sánchez e Irene Arcos se unirán más en esta segunda temporada. Foto: Movistar+

¿Cuándo se estrenará para Latinoamérica? Movistar+ anunció que los nuevos capítulos se estrenarán en España el próximo 17 de enero del 2020. Mientras que en Latinoamérica aún no hay una fecha oficial de estreno.

Como ocurrió con la primera temporada, el público podrá disfrutar de los nuevos ocho capítulos a través de Movistar Plus y mediante la app Movistar Play.

"El embarcadero" está producida por Movistar+ en colaboración con Vancouver Media y Atresmedia Studios. Foto: Movistar+

¿CÓMO VER "EL EMBARCADERO"?

Producida por Movistar+ en colaboración con Vancouver Media y Atresmedia Studios y con la autoría de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la ‘La Casa de Papel’, ganadora de un Emmy Internacional a mejor serie dramática, la serie está basada en una idea original de Sonia Martínez.

Beta Films se encarga de la distribución internacional de la serie española cuya primera temporada ya puede verse por TF1 (Francia), Telenet (Bélgica), Ziggo (Holanda), HOT (Israel), Yandex (Rusia, Ucrania, Georgia y los países de CEI), Blue TV (Turquía) y HBO (Países Escandinavos, Europa del Este y Portugal). El próximo 19 de noviembre se estrenará en México y Brasil a través del canal A&E.

TRAILER DE "EL EMBARCADERO" TEMPORADA 2

“¿Qué más cosas hay que tú no me has contado?”, se escucha en la voz en off del primer adelanto de la segunda y última temporada de la ficción española. En esta segunda entrega se invierten los papeles entre Alejandra y Verónica, además se revelan detalles de los últimos días de vida de Óscar.