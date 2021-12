Una nueva serie del universo de “Star Wars” llegó a la plataforma de Disney Plus. Se trata de “The Book of Boba Fett” (“El libro de Boba Fett”, en español), el spin off de “The Mandalorian” que se centrará en Boba Fett y revelará más sobre la verdadera personalidad del personaje y sus habilidades de cazarrecompensas.

“The Book of Boba Fett” tendrá un total de siete capítulos e inicia desde la segunda temporada de “The Mandalorian”. Pensada originalmente como una película, la serie de Disney Plus explorará parte de la historia de uno de los personajes más llamativos dentro de esa narración, a diferencia de las películas de “Star Wars”, donde la mayor narrativa principal la tienen los jedi.

Ahora, con Boba Fett como foco principal en su propia serie, las expectativas son muy grandes, casi como las interrogantes que este genera. Y es que en “El Libro de Boba Fett”, el personaje deja de ser un mero cazarrecompensas para reinventarse en Tatooine junto a Fennec Shand. Otras de las dudas son cuándo exactamente se establece en la línea de tiempo de “Star Wars” y cuánto tiempo después de los eventos de la segunda temporada de “The Mandalorian” tiene lugar. A continuación, los detalles.

Boba Fett en su nave en la serie “The Book of Boba Fett” de Disney Plus (Foto: Disney Plus)

“EL LIBRO DE BOBA FETT”: UBICACIÓN CRONOLÓGICA EN “STAR WARS”

Primero, para saber en donde se establece cronológicamente “El libro de Boba Fett” es necesario precisar el tiempo en el que se desarrolló “The Mandalorian”. Esta comenzó a desarrollarse cinco años después de “El Retorno del Jedi” (1983), cuando, luego de la caída del Imperio, se formó la Nueva República. Por tanto, se inició durante un periodo de transición en la galaxia.

La relación entre “El libro de Boba Fett” y “The Mandalorian”, tiene que ver, además de los personajes, con que la primera comienza donde terminó la segunda temporada de la otra. En la escena post-crédito de esta, Boba Fett vuelve a Tatooine y, junto con Fennec Shand, ingresan al palacio del fallecido Jabba el Hutt y matan a Bib Fortuna y a otros Jabba; convirtiéndolo en dueño absoluto del palacio.

Ambas series de Disney Plus están ambientadas en un momento en que el Imperio ha sido derrotado y la Nueva República, creada por la Alianza Rebelde, se está haciendo cargo, pero algunos restos imperiales todavía están en libertad y causan problemas. Sin embargo, “El libro de Boba Fett” es también una especie de set en el período inmediatamente posterior a “El Retorno del Jedi” y antes de los acontecimientos de la segunda temporada de “The Mandalorian”.

“The Book of Boba Fett” tendrá un total de siete capítulos e inicia desde la segunda temporada de “The Mandalorian” (Foto: Disney Plus)

En “El Retorno del Jedi”, Boba fue arrojado a un Sarlacc Pit, un pozo viviente con un gran apetito, por Han Solo y fue dado por muerto. Más tarde resurgió, vivo, en la segunda temporada de “The Mandalorian”, y el episodio uno de “El Libro de Boba Fett” llena esos vacíos, mostrando cómo escapó del pozo inmediatamente después de los eventos de “El Retorno del Jedi”, así como lo que le sucedió justo después.

También hay un flashback rápido de “El ataque de los clones” de 2002, donde vemos al joven Boba Fett llorando a su padre Jango a través de imágenes de archivo.

Por ahora, se desconoce si Boba Fett volverá a visitar a personas y lugares que encontró durante sus años perdidos, o si “El libro de Boba Fett” continuará presentando flashbacks. De cualquier modo, solo es cuestión de días para saberlo.

Boba Fett en “The Book of Boba Fett” de Disney Plus (Foto: Disney Plus)