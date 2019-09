Emmy 2019: Billy Porter hace historia al ganar como Mejor actor de drama

Billy Porter se convirtió este domingo en el primer hombre negro abiertamente gay en ganar un premio Emmy como actor principal en una serie dramática al llevarse el galardón por "Pose", serie de HBO que reivindica a las comunidades 'drag' del hostil Nueva York de 1987.

Porter se impuso a Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Milo Ventimiglia ("This is Us").

