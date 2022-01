El regreso de “Euphoria” ha causado sensación entre los fanáticos de la serie de HBO Max. Entre las sorpresas de la segunda temporada se encuentra Dominic Fike en el papel de Elliot, que acompañará a Zendaya (Rue) en esta nueva aventura.

En agosto del año pasado, HBO anunció nuevas incorporaciones al elenco de la exitosa serie, donde estaban incluidos Minka Kelly, Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr., Kelvin Harrison Jr. y Dominic Fike. Este último brilló con su personaje al salvarle la vida a la protagonista.

El personaje de Zendaya, Rue, caminaba hacia la lavandería de una casa donde se celebraba una fiesta y ahí encuentra a Elliot. Ambos se juntan para consumir drogas recreativas, y en el medio de todo, la salva de sufrir un paro cardíaco. Una gran manera de presentar a este nuevo personaje. Pero, ¿quién es Dominic Fike?

El actor nació en Naples, Florida (Estados Unidos) el 30 de diciembre de 1995 y desde niño estuvo interesado por la música. Aprendió a tocar la guitarra a los 10 años y es justamente en ese ámbito artístico donde empezó su carrera, publicando sus primeras canciones en la plataforma SoundCloud.

En diciembre de 2017 decidió lanzar su primer EP “Don’t Forget About Me, Demos”, con tan solo 21 años. El contenido tuvo que ser grabado desde casa, ya que contaba con arresto domiciliario tras agredir a un policía.

(Foto: Instagram)

Fike consiguió el éxito con su primer proyecto y llamó la atención de varias firmas discográficas con su fusión del rap, electro-pop y rock. Dentro de la industria se empezaron a pelear por el talento del artista para conseguir representarlo, pero solo Columbia Records logró captar a Dominic al ofrecerle 4 millones de dólares.

Al año siguiente, la violación del arresto domiciliario lo llevó una temporada a la cárcel; pero ello impulsó el éxito de su sencillo “3 Nights” que fue escuchado en países como Reino Unido, Australia e Irlanda. Además, la canción recibió comentarios positivos de medios reconocidos como Rolling Stone y Billboard.

Finalmente, en 2019, Dominic Fike comenzó a trabajar en su primer álbum de estudio. Sus primeras canciones del proyecto fueron “Açaí Bowl” y “Rollerblades”; aunque tomó notoriedad con “Phone Numbers”, que contó con la proudcción de Kenny Beats.

Debido a la pandemia, el artista retrasó el estreno de su álbum debut, pero finalmente pudo lanzarlo el 31 de julio de 2020. “What Could Possibly Go Wrong” incluye 14 canciones con el acompañamiento de la guitarra, junto a una combinación de rock, pop y hip-hop.

Dominic contnuó con su pasión y trabajó con grandes artistas. En el 2021 tuvo la oportunidad de colaborar con la reconocida cantante Halssey en “Dominic’s Interlude”, con slowthai en “Terms” y con Remi Wolf en “Photo ID”.

Asimismo, trabajó en “Die For You” para el nuevo álbum de Justin Bieber “Justice”. “Justin es como LeBron James. Es como un atleta realmente serio cuando se trata de música”, reveló a Variety.

Dominic ha trabajado con artistas como Halsey y Justin Bieber. (Foto: Instagram)

Y como no podía ser de otra manera, Fike tuvo el honor de colaborar con el icónico bajista de The Beatles, Paul McCartney, en la nueva versión de “The Kiss of Venus”, que se convirtió en el sencillo principal del disco “McCartney III Imagined”.

A la par de la actuación, Fike está trabajando en un nuevo álbum que incluirá más rap; pero contará con menos arreglos de postproducción que “What Could Possibly Go Wrong”. “Sentí que tenía demasiados productores en la sala y demasiada gente diciéndome qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora es solo mi mente, similar a cómo hice ‘Don’t Forget About Me, Demos’”, puntualizó.

¿Cómo llegó a “Euphoria”?

Para la primera temporada de la serie de HBO Max, Diminic Fike fue convocado por la directora de casting Jennifer Venditti. Ella le pidió que lea una escena de Mark Wahlberg de “Boogie Nights”. El artista –a pesar de las dudas- llegó hasta la ronda final de audiciones, pero su personaje fue eliminado del programa.

Después de un año, HBO se acercó nuevamente al artista y le pidió que audicione para un personaje importante de la serie. Según dijo Fike, Elliot le recuerda a su versión más joven. “No tengo que actuar mucho. Él es exactamente como yo”, dijo a la revista Variety.

Zendaya y Dominic Fike en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". (Foto: Eddy Chen/HBO)

El éxito que ha conseguido con “Euphoria” sería -según Fike- debido a su sobriedad. Ahora considera a la actuación como un trabajo y ha participado de más audiciones para continuar en este mundo. “Se ha convertido en una segunda carrera”, reconoció.

En entrevista con Variety, Fike señaló que grabar “Euphoria” se sentía como “un video musical largo”. Asimismo, describió a su personaje como un “homie” que pasa el rato con Rue y Jules y reconoce a Zendaya y Hunter Schafer (Jules) como “las personas más amables que existen”.

“Ambos son realmente divertidos. Estábamos haciendo una escena el otro día y tuvimos que volver a hacerla porque no podíamos dejar de reír”, reconoció a Variety.

El dato

El primer capítulo de la segunda temporada de “Euphoria” se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Constará de 8 capítulos que se estrenarán los lunes de cada semana.

Tráiler de "Euphoria, temporada 2". (Fuente: HBO Max)

