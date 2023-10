En medio de la intensificación de la guerra entre Israel y Hamas, “Fauda”, la serie israelí en Netflix ha ganado significativa atención por su enfoque en los problemas bélicos entre Israel y Palestina, así como también por imágenes de su protagonista, Lior Raz, participando en una misión de rescate en Sderot, una ciudad al sur del país.

Considerada una de las mejores series internacionales del 2017 por The New York Times, la ficción bélica llegó a la televisión Israelí en el verano del 2016 al ser adquirida por el sistema de televisión por satélite Yes. Luego, el 2 de diciembre de ese mismo año, se estrenó en Netflix, consiguiendo notable hegemonía y audiencia global.

“Fauda”, palabra que significa caos en árabe y es el término utilizado por las fuerzas encubiertas israelíes para avisar a las unidades de rescate que han sido descubiertos, está basada en las experiencias de sus creadores Avi Issacharoff y Lior Raz en el servicio militar en la Unidad Duvdevan, fuerza de operaciones especiales de élite del Estado de Israel.

La serie de Netflix expone el histórico conflicto entre Israel y Palestina a través de Doron Kavillio (Raz), un exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel, que vuelve de su retiro al enterarse de que Abu Ahmad ‘El Pantera’, el peligroso terrorista de Hamas al que creía haber asesinado sigue vivo y planea un atentado con gas sarín en una sinagoga.

Es una producción cargada de adrenalina, drama y violencia. Muestra ambos lados del conflicto, tanto de las fuerzas de Israel como de las violentas acciones de Hamas. También ofrece un espacio para el diálogo y la reflexión.

La serie, que cuenta con cuatro temporadas, de 12 episodios cada una, ha sido renovada para una quinta entrega. Yes Studios confirmó que todavía hay mucho más por contar en esta historia cargada de emociones fuertes. La noticia fue anunciada por el CEO de la televisora, Ilan Sigal, junto con el cocreador, Avi Issacharoff, en un evento anual.

De la ficción a la realidad

La madrugada del sábado último, Hamas sorprendió con un ataque terrorista relámpago por aire y por tierra al territorio de Israel. Tras la infiltración desde Gaza del movimiento islamista palestino al menos 1200 personas fueron asesinados y más de 250 personas llevadas como rehenes. Como consecuencia de la emboscada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo: “Estamos en guerra”.

En medio de la peor matanza de civiles que Hamás ha perpetrado en suelo israelí, Lior Raz, más allá de su rol protagónico en “Fauda”, participó, recientemente, en la evacuación de dos familias israelíes. A través de Instagram compartió un video de la operación, donde se le vio acompañado de Yohanan Plesner y Avi Yissascharov.

“Me dirigía hacia el sur para unirme a cientos de valientes ‘hermanos de armas’ voluntarios que trabajaron incansablemente para ayudar a la población en el sur de Israel. Nos enviaron a la ciudad bombardeada de Sderot para rescatar a dos familias’', escribió junto a un video. En las imágenes se le ve observar al cielo y buscar refugió detrás de una pared, cuando cae un misil.

Del mismo modo, el actor de “Fauda, Idan Amedi, se sumó a las tareas de defensa del Ejército de Israel. Vestido con el uniforme militar, agradeció el apoyo de la gente y prometió que no se rendirá en su lucha contra el terrorismo.