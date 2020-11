FOX Premium Series anunció la llegada de la segunda temporada de “Condor”, la serie que relata la historia de Joe Turner (Max Irons, “The White Queen”), un analista de la CIA que vive en una dualidad constante entre dejar la agencia de inteligencia y ayudar a todo aquél que lo necesite.

Tras la conclusión de la primera entrega donde Turner abandona su cargo en la CIA, la nueva temporada compuesta por 10 episodios, retoma con el exanalista recorriendo Europa e intentando no echar raíces para no poner en peligro a la gente que conoce. Sin embargo, su pasado lo vuelve a encontrar cuando un misterioso oficial de la inteligencia rusa lo contacta, afirmando trabajar para su tío, Bob (William Hurt, “Kiss of the Spider Woman”).

La vida del oficial se encuentra en peligro y está dispuesto a intercambiar la identidad de un agente ruso infiltrado en la CIA por su propia seguridad. Si bien Turner es reacio a ayudar, nuevos acontecimientos lo obligarán a enfrentar la vida que pensó haber dejado atrás.

El reparto lo conforman: Constance Zimmer como Robin Larkin, una agente del FBI integrada a la CIA; Alexei Bondar como Vasili Sirin, el oficial ruso que le pide ayuda a Joe Turner; Isidora Goreshter como Ekaterina Kat Gnezdy, una oficial de inteligencia rusa que trabaja bajo cobertura diplomática en la Embajada de Rusia en Washington; Kristen Hager como Mae Barber, la viuda de Sam Barber; y Eric Johnson como Tracy Crane, un estancado agente de la CIA que se enamora de Mae Barber.

Jason Smilovic y Todd Katzberg son los showrunners de la serie y ambos son productores ejecutivos junto con Andrew McCarthy, David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross para Skydance, Shane Elrod y Brian Walsh, John Weber y Frank Siracusa.

“Condor” es una producción de MGM Television y Skydance Television, y es distribuida internacionalmente por MGM. La nueva temporada de la ficción llegará a Fox Premium el próximo 6 de noviembre a las 9:00 p.m.

