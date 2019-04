"Game of Thrones": Arya Stark y la batalla para la que se preparó toda su vida

El Rey de la Noche no estaba en su lista, pero estaba ella destinada a asesinarlo. Maisie Williams pensó que los fans de "Game of Thrones" odiarían que ella fuera quien exterminara al líder de los caminantes blancos. "Fue increíblemente emocionante. Pero inmediatamente pensé que todos lo odiarían; que Arya no se lo merece", dijo. Nada más alejado de la realidad. Arya Stark es, probablemente, el personaje mejor trabajado y con más habilidades para destruir al villano más villano de "Juego de tronos".

SU CAMINO

En el primer episodio de la serie "Game of Thrones", una pequeña Arya Stark lanzaba una fecha con gran habilidad y puntería. Con esto se inicia y sella su destino: la menor de las hermanas Stark pasaría a la historia por sus grandes hazañas. Una prueba de ello se da en el tercer capítulo de la última temporada de "Juego de tronos", en el que destruye al Rey de la noche.



Arya Stark en sus inicios en la serie "Game of Thrones". (Foto: Difusión)

Desde muy chica, Arya demostró su amor por las espadas y la batalla. Su padre, al ver la habilidad que tenía, decidió ponerle como instructor a Syrio Forel, Primera Espada de Braavos, quien le enseñó la filosofía más importante de su vida: cuando la muerte se acerca, se replica "Not today" ("Hoy no", en español).

Tras la muerte de su padre, escapa de King's Landing y busca regresar a casa con sus demás hermanos; pero el destino le tenía preparado más sufrimiento y aprendizaje antes de volver al Norte.



Ayra forma su carácter en base a las desgracias: fue prisionera Lannister, vio morir a amigos, escapó de asesinos y pereció durante años sin hogar hasta terminar en Braavos; donde terminó su entrenamiento físico y mental.



Arya Stark en la Temporada 5 (Foto: HBO)

La adolescente es aceptada en la Casa de Blanco y Negro por un hombre que lleva la cara de Jaqen H'ghar. Ahí, aprendió la habilidad de cambiar de rostro y se convierte en una experta asesina. Sale del lugar preparada a matar a todos los de su "lista".



SU DESTINO

En la batalla final contra los Caminantes Blancos y el Rey de la Noche, la hazaña más valiente la tiene Arya Stark, y no Jon Snow (Kit Harrington). Este último se preparó durante varias temporadas para enfrentar al señor de la oscuridad, pero al final no fue así. Allí radica parte de lo fantástico en "Game of Thrones": es impredecible.



Aunque en las anteriores temporadas, hemos visto a Arya Stark siempre como una guerrera valiente, en su última gran batalla contra la muerte personificada, la menor de los Stark sintió terror. Esto se muestra, cuando la vemos correr de los Caminantes Blancos cerca de la biblioteca del castillo de Winterfell. La joven jamás había estado presente en una batalla, y muchos menos, en una con muertos que regresan a la vida. El miedo que proyectaba lo transformó en valentía, y así recordamos una de las frases de su padre, Ned Stark: "Solo se puede ser valiente cuando se tiene miedo".

Después de liberarse de los Caminantes Blancos con la ayuda de Sandor Clegane y Beric Dondarrion, Arya tiene un encuentro cara a cara con Melisandre (Carice van Houten), también conocida como la Bruja roja. Ellas ya se habían visto antes. En aquella época, la sacerdotisa de R'hllor le reveló que tenía como misión "cerrar ojos verdes, marrones y azules, para siempre".



Melissandre y la profecía de Arya Stark (Foto: HBO)

"¿Qué le decimos a la muerte?", pregunta Melisandre a Arya. "Hoy no", responde. Mensaje recibido, pelirroja; la hábil asesina va en busca del Rey de la Noche, y con inteligencia y estrategia -la única que la emplea en esta batalla- espera hasta que esté distraído y lo ataca por la espalda.

Estoy segura que los fans "Game of Thrones" pasaron pánico cuando el Rey de la noche toma a Arya por el cuello. Pero entonces, ella suelta la daga que trae en su mano izquierda, y con la derecha la clava en el estómago del líder de los Caminantes Blancos. Este se destruye como una copa de cristal en el suelo, y con él, todo lo que ha creado.

Arya Stark asesina al "Rey de la Noche" con un golpe inesperado (Foto: HBO)

"Me di cuenta que toda la escena la lleva a todo en lo que he estado trabajando durante las últimas temporadas. Todo se reduce a este momento", dijo Maisei a HBO.

El tormentoso camino de Arya Stark fue la preparación que necesitaba para enfrentarse a la muerte. ¿Quién más capacitada que ella para hacerlo?