Dos capítulos malos no podía tener “El encargado 3″, la comedia negra de Disney Plus creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Al menos seguidos. Tras un tercer episodio bastante mediocre, en el que las maldades de Eliseo (Guillermo Francella) fueron predecibles y poco punzantes, en su más reciente entrega, la serie oriunda de Argentina mejora el nivel y se posiciona nuevamente en lo mejor de la semana si de oferta de streaming hablamos.

Aunque Eliseo quisiera que su emprendimiento, la compañía de encargados (porteros, como se les conoce en Perú) Soluciones Integrales Basurto (SIB) vaya más rápido, lo cierto es que las cosas van a su ritmo. No es tan fácil convencer a colegas de que dejen su trabajo, aparentemente estable, y de muchos años, para sumarse a la empresa de un tipo que, aunque parece su igual, en realidad cada vez se torna más misterioso.

Pero el episodio cuatro de la tercera temporada de “El encargado”, como los previos, tiene varios pilares. Además del lento, pero seguro avance de SIB, también veremos, por ejemplo, cómo Eliseo busca concretar una cena de reencuentro con su ex esposa Clarita (Claudia Fontán). La dama acepta comer con el hombre que abandonó por “fuertes razones”, pero hacia el que asegura no guardarle rencor.

Como se recuerda, en las entregas previas, Clarita dejó intrigado a Eliseo cuando le confesó que tal vez la gran diferencia de su pasada relación fue el tema sexual. A partir de aquí, nuestro protagonista decidió cultivarse en torno a la práctica del sexo tántrico, es decir, conocer en torno a la posibilidad de tener relaciones amatorias por varias horas. Y para ello, claro está, recurrió a su vecino, el misterioso Nacho (Alan Sabbagh).

Con una capacidad didáctica digna de admirar, Nacho ha ido instruyendo poco a poco a Eliseo para que la esperada cena de reencuentro con Clarita vaya mejor de lo esperado. Y el episodio 3x04, en ese sentido, funciona, porque muestra un ambiente correctamente planteado para una noche en la que dos personas que en algún momento se amaron, se brinden una nueva oportunidad.

Imágenes del episodio 4 de la temporada tres de "El encargado".

Pero como estamos frente a una comedia negra, el humor no puede ausentarse. El episodio 3x04 de “El encargado” tiene nuevamente a Beba (la ancianita vecina de Eliseo, ya fallecida, interpretada por Pochi Ducasse) apareciendo y desapareciendo en los momentos más picantes. Cuando Eliseo sale y entra del cuarto donde practica el sexo tántrico con Clarita, es la Beba quien lo recibe con calificativos de todo orden, cada uno más gracioso que el anterior. Así pues, en el mismo ambiente de donde la supuesta reconciliación se da, hay no solo la pareja, sino dos personas más: Beba y Nacho, todos atentos al desempeño del ya no muy joven jefe de Soluciones Integrales Basurto.

Pero volviendo precisamente a esta empresa de representación de encargados, Eliseo debe seguir buscando captar a sus colegas para que la empresa funcione y produzca ganancias. En dicho propósito, ha apuntado a dos en específico: Martucha (Mónica Raiola) y a Quico Morales, interpretado por el mediático humorista argentino José María Listorti, durante años mano derecha del showman de la TV en dicho país, Marcelo Tinelli.

Con Quico las cosas parecen ser algo más simples, aunque no tanto. El encargado quiere permanece en su puesto laboral, con sus beneficios laborales inamovibles, pero su modo de trabajo no le permite tener tiempos libres para ejercer su oficio real: profesor de tenis, ni le brinda los ingresos suficientes para “pagarle seis meses de pensión a sus hijos”.

Imágenes del episodio 4 de la temporada tres de "El encargado".

Como ha demostrado Eliseo desde que empezó a contarse su historia, saber secretos de este tipo es clave. Por eso, el jefe de Soluciones Integrales Basurto intenta cautivar a Quico ofreciéndole todo lo que necesita a cambio de que fiche por su empresa. Se lo propone mientras juegan al tenis y tras darle una verdadera paliza en sets corridos.

Con Martucha, sin embargo, las cosas no serán tan fáciles. Aquí el oficio de la actriz Mónica Raiola se pone a prueba para exigir al máximo al protagonista de esta comedia negra. La anciana primero rechaza con fiereza cualquier acercamiento del colega. Le lanza agua con la manguera y lo amenaza con denunciarlo por hostigamiento ante la comisaría de la zona. Pero todo tiene un límite, y Eliseo finalmente encuentra la forma de acercarse sin ser mojado con la manguera: ofreciéndole a Martucha lo que más le gusta.

Aunque él dice que son recuerdos que le dejó Beba al morir, vaya uno a saber de dónde Eliseo guarda autógrafos de famosos personajes de la farándula y el entretenimiento argentino. “¿Cuánto pides por todo el lote?”, le pregunta ella, tras aceptarlo en su casa –tal vez algo inimaginable un episodio atrás--. Es en este espacio donde ambos conversan y parece haber un principio de acuerdo.

Cada uno de los pilares expuestos en lo que va de la temporada tres de “El Encargado” encontrarán momentos álgidos y otros digamos positivos. En cuanto a lo primero, por ejemplo, cuando Eliseo aparentemente ha reconquistado a su ex esposa tras una cena deliciosa (llena de frutos afrodisiacos y hasta maca peruana) y una intensa sesión de sexo tántrico, luego todo queda en el aire: él decide rechazarla.

Imágenes del episodio 4 de la temporada tres de "El encargado".

“No creo que haya próxima, Clarita. Espero que esta hermosa experiencia sirva como demostración de lo que podríamos haber tenido hace años. Te confieso que en este momento no puedo tener ningún vínculo, ni amistoso, ni sexual, ni afectivo”, le dijo Eliseo a su exmujer luego de que esta le ofrezca una segunda cita.

“Sigues siendo el mismo hijo de puta de siempre. Forro”, se despide ella.

Mientras rompe la vieja fotografía de su matrimonio con Clarita, Eliseo parece pensar que sí, la venganza es un plato que se sirve frío.