“ Fue una etapa muy difícil para mí, mi mamá había fallecido, y Antonio Gil (’Oleg Yosikov’), con quien tuve la oportunidad de compartir varias escenas, siempre tuvo las palabras precisas para hacerme sentir bien. Me ayudó demasiado en esos momentos, aún nos mantenemos en contacto y espero que algún día volvamos a coincidir en alguna producción”, destaca el actor peruano.

En La ficción protagonizada por Kate del Castillo, Zamora interpreta a ‘Eloy Bravo’, un delincuente a quien ‘Teresa Mendoza’ contacta en Cusco en medio de su incansable búsqueda del ‘Jinete Rojo’.

“Estoy emocionado y satisfecho por el trabajo realizado, también agradecido con quienes hicieron posible que esta parte de La Reina del Sur se grabe en Perú. Fue una aventura inolvidable, una experiencia muy gratificante tanto a nivel profesional como personal. Fue un trabajo perfectamente programado para que pueda verse tan impresionante como lo estamos viendo ahora”, manifiesta.

Las escenas de “La Reina del Sur 3″ en Lima y Cusco se filmaron entre septiembre y noviembre del 2021. Estas se emiten actualmente a través de Telemundo Internacional. El 30 de diciembre del 2022, la serie llegará a Netflix.

Cambios

En su tercera entrega, la ambiciosa coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix, pasó de ser una serie de narcotráfico a un thriller de acción, con Teresa Mendoza convertida en una mujer empoderada, desarraigada de sus raíces, una especie de versión femenina de Robin Hood.

“La temporada termina en diciembre y se vienen sucesos impactantes, capítulos decisivos, el personaje de Emanuel Soriano tiene una participación crucial en el desenlace de lo que está ocurriendo actualmente en la historia”, adelanta el actor peruano.

Explica, además, que Carlos Villegas, uno de los directores de esta millonaria producción internacional, realizó algunos ajustes en el diálogo con el objetivo de dejar al Perú, a los peruanos y a su cultura bien representados.

“Villegas consideró conveniente hacer algunos ajustes en el guion para que la imagen que se muestre de nuestro país sea la mejor, destacando un poco lo que es Cusco y Machu Picchu. Por ejemplo, evitó mostrar mucha violencia cuando mi personaje conmina de una manera poco amable al chofer del tren. Vi las escenas, ya salieron, estuvieron estupendas”, asegura el actor.

Interpretar a ‘Eloy Bravo’ ha sido un verdadero reto para Gerardo Zamora, ya que no se trata de un villano cualquiera, este no demuestra su agresividad, ni levanta la voz al hablar. Se limita a transmitir su rudeza a través de la mirada.

“Eloy es uno de los personajes más fuertes de mi carrera hasta el momento, pero tiene un enfoque distinto. Cuando presenté mi videocasting mostré un personaje agresivo, violento, en cuanto a sus formas y su tono de voz. Es así como accedo al papel, pero cuando empiezan las grabaciones, Carlitos Villegas, lo primero que me dice es: ‘Bájale totalmente’. Realmente me descuadró, luego entendí que ‘Eloy’ era un hombre que no necesitaba demostrar rudeza para infundir temor”, aclara.

El inicio

Gerardo Zamora Flores fue seleccionado para actuar en “La reina del sur 3″ junto a los actores peruanos Mayella Lloclla, Emanuel Soriano, Martín Martínez, Rodrigo Palacios y Beto Benites. El protagonista de la sintonizada serie “Qué buena raza”, recuerda que Cantuarias fue quien le dio la grata noticia.

“Fue un jueves a las 8: 00 p.m. cuando recibí el mensaje de Ximena, felicitándome porque había ingresado a la serie. Recuerdo ese momento con gran alegría, qué emoción haber logrado un objetivo más dentro del trabajo que estoy realizando de manera sostenida, sin pausas”, indica.

“Ingresar a esta producción no ha sido fácil, ha sido un proceso tedioso, largo, pero valió la pena. Me llena de mucho orgullo porque vengo trabajando sostenidamente”, destaca tras señalar que ha tenido participación en producciones de Caracol y Sony Pictures, y su primer trabajo con Netfix fue en “La reina de Indias y el Conquistador”. Lo último que hizo antes de la pandemia fue “Crónicas”, unitarios de Univisión grabados en Colombia.

“La Reina del Sur” es la serie más costosa que jamás se haya rodado en Latinoamérica. La segunda temporada, que se puede ver por Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 23, tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares, y la tercera, cuyo rodaje terminó en diciembre de 2021, supera esos números.

“Ya estamos entrando a la etapa final, digamos al clímax de la historia en Perú, aún falta salir Emanuel Soriano con un personaje que dará un quiebre dentro de lo que está sucediendo, y culminará la etapa en Perú”, remarca.

Por otro lado, Gerardo Zamora confía en que “La Reina del Sur” marcará el inicio de una serie de proyectos personales de gran envergadura.

“Mi manager utilizó la promoción de las imágenes en las que aparezco para empezar a buscar proyectos para el 2023. Actualmente estoy grabando algunos episodios de ‘Milagros’, los unitarios de Del Barrio Producciones, dirigidos por Julián Alexander. Un trabajo bastante sostenido que va a durar hasta aproximadamente el mes de marzo. También sigo en la conducción del programa de turismo “Descubre el Perú”, en Willax TV”, subraya.

Guarda silencio

Asimismo, evitó pronunciarse en torno a las acusaciones de acoso de la salsera Gaby Zambrano, las cuales datan de marzo de este año. “Siempre he preferido mantenerme al margen de declaraciones o comentarios de terceros, no tengo nada que responderle a nadie. Si tendría que responder a alguien sería a mi familia o a las autoridades, si requieren de mis declaraciones, cosa que no se ha dado”, finaliza.