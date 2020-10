Conforme a los criterios de Saber más

“Gilmore Girls”, serie que trajo risas y lágrimas a inicios del 2000, vuelve el 25 de noviembre a Netflix con la conclusión que su creadora, Amy Sherman-Palladino, no pudo ofrecer en su momento a personajes que consiguen hallar un modo de superar las limitaciones definidas por la relación con sus padres. A continuación, el ránking de nuestros favoritos:

PUESTO 10: KIRK GLEASON

Incluso en sus temporadas menos inspiradas, todos los seguidores de "Gilmore Girls" pudieron contar con que Kirk Gleason (Sean Gunn) diga o haga algo tan incorrecto que, de inmediato, elevara la calidad de la historia. Hombre de muchos talentos, Kirk apenas evoluciona a lo largo de la historia, lo cual le resta humanidad.

PUESTO 9: PARIS GELLER

A diferencia de Kirk, Paris Geller (Liza Weil) sí mostró cambios desde su primera aparición. Obsesionada con los logros académicos, poco a poco abre su círculo social para vivir en comunidad sin abandonar lo que la hace única… y entonces llegó la cuarta temporada, donde se convirtió en una caricatura de sí misma. Tal vez su mejor rasgo, como resalta Vulture, es ser fuente necesaria de conflicto en una historia llena de referencias a la cultura pop y "la la las".

PUESTO 8: JESS MARIANO

"Gilmore Girls" no idealiza a las personas. Todos, desde las protagonistas hasta los secundarios, tienen serios problemas emocionales y de conducta que los alejan de la felicidad. Jess Mariano (Milo Ventimiglia) te cae bien desde el principio, es el chico malo sin aspiraciones, cautivado por la literatura, pero escaso de empatía para con Rory, a la cual abandona. Reapareció en la sexta temporada como alguien redimido, pero nunca se sustenta el cómo llega a dicha fase.

PUESTO 7: RICHARD GILMORE

A diferencia de Emily, Richard Gilmore (Edward Herrmann) parece ser el más razonable de los padres de Lorelai. No obstante, su rectitud se revela de manera progresiva como uno de los motivos para su hija haya rechazara la represión. A pesar de estos problemas, encuentra en sí mismo la voluntad para reconocer sus errores (algunos).

PUESTO 6: LUKE DANES

Luke Danes (Scott Patterson) es violento y malhumorado, pero cuenta con un código que le permite vivir en paz consigo mismo. Ilusionado con Lorelai durante años, resulta ser más interesante cuando se enfrenta a la neurosis de los habitantes de Stars Hollow (que también es la suya), pero recién es grande cuando conoce a April Nardini, su hija; no por que cambie sus actitudes, sino porque tiene más oportunidades de hacer lo correcto aunque se equivoque en el camino.

PUESTO 5: RORY GILMORE

Rory (Alexis Bledel) es un vehículo para las expectativas, sea lo que ella quiere hacer con su vida, lo que su madre espera de ella e incluso sus abuelos. El eslabón más joven del clan examina la experiencia de sus predecesores y elige su propio camino. Claro, en el proceso se equivoca y no siempre se comporta de forma ética (véase la complicidad con Dean en la infidelidad), pero tiene un objetivo al cual vuelve a pesar de los tumbos.

PUESTO 4: LANE KIM

Lane (Keiko Agena) y su madre, la señora Kim (Emily Kuroda), representan las consecuencias del extremismo en la crianza. Lane ama el rock, pero oculta la afición a su religiosa madre, a la cual intentará hacer cambiar de parecer sin éxito. Lejos de conformarse, Lane se va de casa. En la separación y el dolor que esta genera, ambas encuentran aquello que les permite, si bien no ser felices juntas, aceptarse mutuamente.

PUESTO 3: LOGAN HUNTZBERGER

Apenas ingresa a la historia, Logan (Matt Czuchry) se muestra como un pedante, alguien con la autoestima demasiado elevada y que toma riesgos desmedidos. Con el pasar de las temporadas, sus virtudes y defectos se entrelazan al punto de ser indistinguibles y el resultado es uno de los personajes más tridimensionales de toda la serie.

PUESTO 2: LORELAI GILMORE

Madre soltera, trabajadora e ingeniosa, Lorelai Gilmore (Lauren Graham) fue creada para caerle bien al espectador. Una vez este amor a primera vista se diluye, Lorelai se descubre como alguien que si bien tiene éxito en su vida profesional, es insegura en cuanto a lo que quiere en el amor. Y cuando lo consigue, como en la sexta temporada, decide ir por otro camino y arriesgarlo todo. Ella es el lado más humano de todos en "Gilmore Girls".

PUESTO 1: EMILY GILMORE

No existen villanos en "Gilmore Girls", pero Emily Gilmore (Kelly Bishop) lo fue en varios aspectos de la serie. Obsesionada con la imagen que su familia proyecta, con el orden y la perfección, ella y Richard fueron en parte responsables de que Lorelai deje la casa cuando era una adolescente. No da su brazo a torcer, pero en su fuero interno y, sobre todo, lejos de su hija, reconoce que comete errores aunque no pueda luchar contra su propia naturaleza. Trágico, como lo describió Sherman-Palladino en entrevista con Entertainment Weekly: "Lorelai está formada por la experiencia con su familia y Emily es Emily porque Lorelai se fue. Eso añadió una capa de conflicto que permite hacer comedia, pero en su base, es casi una tragedia".

