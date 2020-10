Se conoce como dramedy a las historias que combinan elementos de drama y comedia, dos términos en apariencia opuestos pero que en el mundo real conviven. El término se aplica a “Gilmore Girls”, que hizo reír y llorar a millones de personas en todo el mundo, y a puertas del estreno de la octava temporada en Netflix, en El Comercio repasamos los mejores momentos:

PUESTO 10: MEDIANOCHE EN PARIS (3X16: "THE BIG ONE", 2003)

Paris Geller (Liza Weil) vive obsesionada con ingresar a Harvard. Compensó la falta de afecto familiar con logros académicos, convencida de que ese es el camino al éxito… pero Harvard la rechaza. Paris, quien no puede manejar la derrota, se convence de que haber tenido sexo por primera vez descarriló. Y no solo lo cree, lo anuncia en televisión. De haber existido YouTube en 2003, se habría convertido en un viral instantáneo.

PUESTO 9: LA LECHE DERRAMADA (1X04: "THE DEER HUNTERS", 2000)

Rory Gilmore (Alexis Bledel) es una alumna aplicada, pero el nivel que se le exige en Chilton es demasiado grande y tiene que estudiar toda la noche. Despierta tarde para ir a clases, pierde el bus y, tras coger el auto de su madre, un venado la choca (sí, leyeron bien) y abolla la carrocería. Al no poder dar la prueba por la tardanza, su frustración estalla, pues no importa que los adultos la consideren demasiado madura para su edad, solo es una adolescente, con todo lo que eso implica.

PUESTO 8: "STRANGER DANGER!" (1X13: "CONCERT INTERRUPTUS", 2001)

Lorelai Gilmore (Lauren Graham) puede parecer una madre permisiva, pero no lo es. Su trato amigable con Rory es fruto de años de trabajo donde cada una conoce las reglas para vivir en paz. Madeline y Louise confunden el método de Lorelai y se escabullen del concierto al que fueron invitadas, para así ir a una fiesta con dos desconocidos. Lorelai entiende el peligro que corren y las busca, escena que no solo da más sentido al cómo crio a su hija, sino el respeto que tiene a las chicas como para hablarles sin medias tintas.

PUESTO 7: SELECCIÓN MATERNAL (5X12: "COME HOME", 2005)

La represión con la que Emily Gilmore (Kelly Bishop) crio a Lorelai terminó por morderle. Ella lo sabe, pero es demasiado humana como para guardar silencio. Como el prospecto de que Lorelai y Luke se vuelvan marido y mujer es algo que no tolera, busca a Christopher, padre de Rory, para exigirle que aproveche el momento y conquiste a la madre. Irónicamente, si Lorelai regresa con Christopher no es por obra de Emily, sino propia.





PUESTO 6: ¡PELEA, PELEA, PELEA! (3X19: "KEG! MAX!", 2003)

Como indica Vox, a "Gilmore Girls" no le interesa mostrar los momentos más impactantes, sino las consecuencias de los mismos. No obstante, cuando da protagonismo a una "explosión", en este caso la pelea de Dean y Jess por Rory, lo hace bien. Son adolescentes que manejan mal sus emociones, cualquier chispa amenaza con hacerles estallar y el detonante no fue nimio, pues Dean ve a Rory llorosa mientras ella se aleja de Jess. Ambos están cerca de unas habitaciones y Dean piensa que Jess pudo haberla violado (especulación del autor), lo cual no pasó, pero por momentos Jess forzó a Rory contra su voluntad. Hay suficientes variables en este triángulo amoroso como para darle a la pelea sentido sin que parezca un despliegue gratuito de violencia.

PUESTO 5: EL FIN DE UNA ETAPA (3X22: " THOSE ARE STRINGS, PINOCCHIO", 2003)

Rory le debe mucho a Lorelai, por ello no es de extrañarse que su discurso al acabar Chilton la incluya. Rory es seso y corazón, lo cual se refleja en sus palabras y hace llorar hasta al duro, pero noble Luke. Este no es solo un momento para que el espectador se sienta bien, orgulloso de Lorelai, pues se sustenta en el difícil camino que madre, hija e incluso abuelos recorrieron.

PUESTO 4: "CUÉNTAMELO TODO Y EXAGERA" (1X21: "LOVE, DAISIES AND TROUBADOURS", 2001)

Si tuviese que elegir un momento que resuma la serie, ese es el final de la primera temporada. Con Lorelai comprometida y Rory de regreso con su primer amor, Dean, ambas corren por Stars Hollow para celebrar la felicidad, pero sobre todo contarse todo lo que tienen que contar. Eso es confianza. Eso es "Gilmore Girls".





PUESTO 3: EL OBJETO INAMOVIBLE (4X11: "IN THE CLAMOR AND THE CLANGOR", 2004)

La señora Kim (Emily Kuroda) crio con mano de hierro a Lane (Keiko Agena), sin saber que al exigirle demasiado la aleja. Lane quiere a su madre y, armándose de valor, la confronta para decirle cuáles son sus deseos. Escoge las palabras, el tono y el momento correctos para que la respuesta sea positiva, su estrategia es infalible... hasta que no lo es. Esta escena grafica el momento en que los hijos se percatan que, sin importar qué hagan, no podrán cambiar a sus padres y el único camino es irse de casa.





PUESTO 2: ESTO NO ES UN SIMULACRO (3x18: "HAPPY BIRTHDAY, BABY", 2003)

La relación de Rory con sus abuelos no puede ignorar que ellos tienen serios problemas con Lorelai. Emily y Richard son conscientes de la brecha, de modo que al saber que Rory irá a Yale, la universidad que desean para su nieta, dudan si reaccionar con felicidad o no, tal vez temerosos de ser percibidos como los impulsores de la idea. Pero ir a Yale fue elección de Rory, así que ella se encarga de explicar que, ante la precariedad de la relación familiar, no hay razones para temer.

PUESTO 1: MADRE E HIJA (2X06: "PRESENTING LORELAI GILMORE", 2001)

Hay una relación sin la que "Gilmore Girls" no existiría: Emily y Lorelai, madre e hija con diferencias irreconciliables, donde la primera se extralimita y la segunda prefiere cortar todo el contacto para no herir o ser herida. Y cuando Lorelai la busca para charlar de cualquier cosa, Emily sospecha. El silencio que reina entre ambas en ese jardín, solo con las flores como testigo, dice que algo puede repararse entre ambas, pero no sin antes experimentar dolor.





