Instagram: "The Big Bang Theory" tuvo reunión con los "Friends"

Puede que la esperada reunión de “Friends” haya quedado descartada para este verano; sin embargo un reencuentro casi igualmente soñado por los fans de la serie se acaba de producir. Durante una cena en homenaje a James Burrows, el director por el que se dijo que se reencontrarían los actores de la serie noventera, el elenco de la serie conoció al elenco de “The Big Bang Theory”, la producción que se dice está llamada a convertirse en el “Friends” de nuestra época.

Una fotografía compartida por Kaley Cuoco, la actriz que le da vida a Penny, en Instagram deja constancia de esta inesperada reunión. En la fotografía en mención aparecen, además de James Burrows y Kaley Cuoco, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer junto a los actores de "The Big Bang Theory" Johnny Galecki, Jim Parsons y Simon Maxwell Helberg.

"Los 'Friends' conocen a 'The Big Bang Theory'", escribió Kaley Cuoco en su cuenta oficial de Instagram:

James Burrows, una importante pieza en la historia de la televisión estadounidense, ha sido parte de ambas producciones, por lo que ahora que se festejan sus 1000 programas en TV ambos cástings se han reunido por él.

Ambos elencos serán parte del programa "A Tribute to James Burrows", que se emitirá el 21 de febrero en la NBC y que presentará a rostros de conocidas series de TV, incluyendo "Cheers", "Will and Grace", "Frasier" y "Two and a Half Men".

Los fanáticos de “Friends” esperaban ver nuevamente juntos a los series protagonistas de la historia en este evento, pero Matthew Perry (Chandler Bing) informó que no estará presente físicamente pues tiene que ensayar en Londres para el estreno de una obra de teatro que protagoniza y escribe.