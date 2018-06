Izan Llunas: los retos que enfrentó para interpretar a Luis Miguel

Izan Llunas, el actor español que interpreta a Luis Miguel niño en la serie de Netflix, vive en la isla mediterránea de Ibiza, donde combina la preparación para su próxima gira por México con la vida de un niño de 13 años.

En una entrevista telefónica con El Universal de México, Izan explica cómo ha cambiado su rutina el gran éxito de la producción televisiva.

"La verdad es que tengo mucho lío ahora. Ya empezó cuando participé en España el año pasado en el talent show de La voz kids pero la serie de Luis Miguel me requirió mucho trabajo de interpretación, aprender a hablar con acento mexicano... Y ahora la atención se ha disparado".

Izan ha añadido a sus clases escolares y a las de canto que tomaba desde hace años varias horas semanales de baile y teatro. En el momento de la entrevista, acaba de salir de dos de ellas.

"Quiero hacerlo lo mejor, pero requiere mucho esfuerzo. No tengo demasiado tiempo para jugar", dice en referencia a sus otras aficiones: el fútbol, el surf, la piscina y los carts.

El joven cantante es consciente de los esfuerzos que requiere la profesión. Su abuelo es el conocido cantante Dyango, y su padre, Marcos Llunas, también tiene una reconocida carrera, que incluye la victoria en el festival de la OTI de 1995 y una participación en Eurovisión.

La elección de Izan como actor para encarnar a Luis Miguel de niño está relacionada con esas raíces artísticas.

- Idea del papá-



"Eso fue cosa mía", bromea su padre, Marcos Llunas: "En el programa Ventaneando me preguntaron cuando salía de actuar en el Lunario del Auditorio Nacional si mi papá, Dyango, aparecería en la serie, porque tuvo una buena relación con Luis Miguel de jovencito e incluso le enseñó a tocar la batería. Entonces yo dije que quien podría aparecer sería mi hijo, que también era cantante y se parecía mucho a El Sol de pequeño, con el pelo rubio largo y los ojos azules".

A partir de esa declaración, Izan fue convocado para el casting y su carrera recibió un fuerte impulso. A pesar de que haya encontrado divertida la experiencia, asegura que él quiere seguir dedicándose a la música.

- Continuará con el canto-



"La serie me dio todavía más ganas de cantar. Me han tratado muy bien, y me ha encantado trabajar con actores tan buenos como Anna Favella y Óscar Jaenada y acercarme a la historia de Luis Miguel, con el que me identifico mucho porque los dos venimos de familias de cantantes. Está claro que si me invitan a una película o una serie, estaré encantado de participar, pero me quiero centrar en lo musical", dice.

Por eso, entre una supuesta segunda temporada de la serie, Izan prepara su gira de este verano, con 15 conciertos que arrancarán en México el 10 de julio, y que lo llevará también por Argentina o Chile durante un mes.

"Pero antes hay que aprender muchas cosas: a comunicar, a ser uno mismo... Quiero que la gente empiece a conocerme, y me debo presentar bien", dice.

En sus recitales interpretará una mezcla de temas de Luis Miguel y otras canciones que le gustan, como el "Love yourself" de Justin Bieber, con el que entró en La voz kids en España.

"Aunque ya no estoy tanto con Justin Bieber. Me gusta escuchar artistas nuevos, y ahora me interesan más Bruno Mars, The Weeknd, Camila Cabello y J Balvin".



(Fuente: El Universal de México)​