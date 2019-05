"Juego de tronos" 8x05 ONLINE : ¿cómo y a qué hora ver el episodio 5 de la temporada 8 por HBO?

Al inicio del episodio 4 de la temporada final de “Juego de tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original) mientras Daenerys Targaryen se despide de su fiel consejero Jorah Mormont, Sansa le dice adiós a Theon Greyjoy, a quien le coloca el escudo de los Stark en el pecho, antes de ser incinerado.

En tanto, después de ser nombrado Lord del Bastión de Tormentas, Grendy Baratheon, busca a Arya Stark para contarle y pedirle que sea su esposa, pero ella lo besa y le dice que ella jamás ha sido una 'dama' y que no pretende serlo nunca.

A pesar de prometerle a Jon no contar que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, Sansa habla con Tyrion para intentar convencerlo que Daenerys no será una buena reina. Tras conversar con Varys sobre el tema, Tyrion considera que la mejor opción es Jon y Dany se casen y reinen juntos; mientras para Varys, Jon Snow es el hombre adecuado para gobernar los Siete Reinos.

Cuando Daenerys, Missandei, Gusano gris y Tyrion llegan a Dragonstone son emboscados por Euron Greyjoy y la Compañía Dorada, en medio del enfrentamiento uno de los dragones es alcanzado por varias lanzas y cae al mar.

Por consejo de Tyrion, Daenerys intentar que Cersei se rinda antes de incendiar toda la capital, pero la Reina no escucha y manda a asesinar a Missandei.

TRÁILER DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

Mientras en Estados Unidos, el quinto episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 12 de mayo, en España se emitirá al día siguiente por la diferencia horaria. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzó a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



España: 3:00 am del lunes 13 de mayo

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Chile: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por una semana. Pasado este periodo de prueba, 7 días, el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



España: 7,99 euros al mes.

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Daenerys se convertirá en la 'Reina loca'? (Foto: HBO) ¿Daenerys se convertirá en la 'Reina loca'? (Foto: HBO)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

Por lo visto en el tráiler del penúltimo episodio “Juego de tronos”, la 'Última Guerra' está a punto de empezar. Cada bando prepara a sus hombres y sus mejores armas, pero solo uno puede sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos, ¿quién será el ganador?

En el avance, Jon y el ejército del Norte llegan a King's Landing y están listo para luchar por la reina Daenerys; sin embargo, sus consejeros Tyrion y Varys ya no están muy seguros de si ella es la mejor opción para gobernar Westeros (Poniente). ¿Acaso Daenerys seguirá los pasos de su padre? ¿Realmente se convertirá en la 'Reina loca'?

Al final del video se muestra al nuevo amante de Cersei, Euron Greyjoy, mirando al cielo y, segundos después, se escucha el ruido de un dragón. Esto ha originado varias teorías entre los fans del drama de fantasía: algunos seguidores creen que Drogon habría puesto tres huevos, que sus pequeños dragones ya habrían nacido y que es en esta escena que aparecería junto a ellos.

Sin embargo, otros sostienen que Daenerys Targaryen habría tomado la decisión de proteger a Drogon con una armadura de hierro para que no le puedan hacer daño.

FOTOS DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

HBO compartió las fotos de “Juego de tronos” 8x05 a través de Entertainment Weekly. En las imágenes se puede apreciar a Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Jon Snow, Gusano Gris, Davos Seaworth, Euron Greyjoy y al Capitán Strickland.



Una de las postales muestra a Daenerys Targaryen muy pensativa tras la muerte de Rhaegal y Missandei. En otra imagen se puede ver a Tyrion Lannister acercándose a la madre de los dragones de manera temerosa.

