La segunda temporada de “La casa de las flores” ya está disponible en Netflix y con ella la incógnita de lo que sucedió con el dinero que robó Diego y por qué murió Virginia de la Mora, la matriarca de la disfuncional familia, será develada.

En el primer episodio de la serie creada por Manolo Caro, Julián el hijo menor de Virginia de la Mora descubrirá por boca de Diego, la verdad del motivo del robo del dinero a su familia. Este le confesará que él no les quito nada y fue el personaje interpretado por Verónica Castro quien le entregó un millón de peros mexicanos como parte de la indemnización que le tenían pendiente como abogado.

“¿Tú mamá no les dijo la verdad? yo no tomé el dinero. Virginia accedió a darme un millón por todo lo que me habían hecho", le dice Diego a Julián para luego revelarle que esta se llevó con ella la otra parte del dinero para poder pagarse un tratamiento médico en Houston.

Sobre esto último, el primer capítulo no detalló cuál fue la enfermedad que aquejó a Virginia, la cual desencadenó finalmente en su aparente muerte.

Entre otras tramas que abordará este primer capítulo de la segunda temporada de “La casa de las flores”, la aparición de un nuevo testamento de Virginia en Houston pondrá de cabeza a los hermanos De la Mora, quiénes tratarán de descubrir qué sucedió para que la matriarca de la serie haya querido cambiar el destino de los bienes de su familia.