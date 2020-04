En diálogo con el diario LA NACION de Argentina, Úrsula Corberó brindó detalles de la cuarta temporada de “La casa de papel” y reveló cómo vive la cuarentena junto a su novio, el ‘Chino’ Darín, en Buenos Aires.

Desde hace tiempo, Úrsula y Darín son pareja y sus visitas a la Argentina no son de extrañar. Y en este momento tan particular, en el que la gran mayoría de las personas está cumpliendo cuarentena con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, la actriz española se encuentra en Argentina: " Yo estoy en Buenos Aires, me agarró la cuarentena justo cuando llegué hace unos días . Primero me agarró la cuarentena obligatoria porque venía de España, y hace unos días también decretaron la cuarentena obligatoria aquí, así que he empalmado una cuarentena con la otra. Ya llevo una ochentena (risas), y aquí me voy a quedar de momento porque no sé cuándo voy a poder volver ", dijo.

Para la actriz, la llegada de la cuarta temporada de “La casa de papel” es una buena noticia en un contexto en el que mucha gente necesita distraerse debido a la situación que atraviesa el mundo: " Creo que nunca he estado tan contenta, tan feliz y tan entusiasmada por estrenar uno de mis trabajos . De alguna manera me siento como que estamos aportando nuestro granito de arena para entretener a la gente. Es un momento muy complicado para todos, es un momento rarísimo, mucha gente lo está pasando muy mal, y creo que la llegada de esta cuarta parte de la serie me hace sentir que vamos a contribuir para que todo esto se haga un poquito más ameno".

Si bien a Úrsula le resulta muy grato saber que la serie en la que trabaja hará más llevadera la cuarentena para millones de fans alrededor del mundo, eso no quita que el aislamiento no sea un desafío para la actriz. Frente a la pregunta sobre qué la entretiene a lo largo de estos días en los que es imprescindible preservar la salud propia y la de los demás, la intérprete confiesa que la situación es compleja:

“La verdad es que me está pasando una cosa muy extraña con todo esto. He leído en muchos sitios que es súper importante mantener una rutina aún estando en casa, para de alguna manera sentir que cumples unas tareas. Pero la verdad es que me está costando bastante . Estoy un poco dispersa y me está costando mucho focalizarme en cosas como leer, que es una cosa que a mí me gusta mucho pero en la que no puedo concentrarme del todo”.

Por otra parte, y a pesar de confesar que no le es una situación fácil, la actriz revela cuál es la actividad que más disfruta hacer durante su aislamiento: “Lo que más estoy haciendo es cocinar y comer, que tampoco está mal. A mí me encanta cocinar y me encanta comer , y muchas veces no tengo la oportunidad de hacerlo porque en estos años he estado viajando muchísimo, y he estado mucho fuera de casa. También estoy aprovechando para descansar, a hacer deporte cuando consigo hacerlo. Yo creo que también es importante que no nos presionemos a hacer muchas cosas, es un momento muy extraño, y creo que también nos tenemos que dar el permiso de un día no hacer nada”.

La cuarta temporada de "La casa de papel" se estrena el 3 de abril por Netflix

Qué le depara el futuro a Tokio

La banda una vez más se encuentra contra las cuerdas. Luego de sortear mil y un obstáculos en el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el futuro los vuelve a poner en una encrucijada y un nuevo plan aparece en el horizonte: el robo al Banco de España. Pero una vez más las cosas se complican y el grupo se encuentra cara a cara con la muerte. En ese contexto, la mujer debe enfrentar retos complejos y, según revela Úrsula, su personaje sufrirá muchos cambios: "Tokio en la tercera temporada terminó mal porque para ella ya nada tenía sentido. Ha complicado las cosas para que entre todos rescaten a Río, y de repente él la deja, y no sabe muy bien qué hacer. Entonces en esta nueva temporada vamos a ver a una Tokio mucho más fría , que ya ha sufrido muchísimo y se limita básicamente a hacer lo que tiene que hacer. Nairobi está a punto de morir, entonces de alguna manera se siente responsable de todo y toma las riendas de la situación".

Tomando un poco de distancia de Tokio, y focalizada en su carrera, Úrsula tiene muy claro qué tipo de proyecto le interesaría llevar adelante, quizá un poco más lejos de la acción y las tramas policiales de gran adrenalina: “A mí me gustaría, después de tanta intensidad, hacer comedia”.

