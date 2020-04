La actriz Alba Flores respondió a las múltiples teorías de los fans de “La casa de papel” alrededor de Nairobi, el papel que interpreta la española en la ficción de Netflix y que en la tercera temporada quedó al borde de la muerte.

A través de un primer video, difundido en la cuenta oficial de YouTube de la serie, la madrileña de 33 años leyó los tuits de algunos seguidores y reaccionó con buen humor y sorprendida ante las historias que se han creado sobre el destino de su personaje.

►Álvaro Morte: “Tengo sobre la mesa muchísimos proyectos gracias al Profesor”

►“La casa de papel”: Netflix revela los títulos de los episodios de la cuarta temporada

Una de las teorías leídas por Flores apunta a que la banda de atracadores muere y Tokio, como única sobreviviente, narra la historia desde la cárcel.

Otra teoría del usuario @jmcandiac sugiere que Nairobi no muere en esta cuarta temporada y pone en duda la existencia del hijo de este personaje.

La hipótesis de otro usuario fue más lejos: “Yo creo que Nairobi no murió. Fingió todo y abrió su propia cervecería en libertad”, teoría que a la actriz le pareció buena idea, incluso soltó el nombre su supuesta marca: “Matriarca”.

Por si esto fuera poco, el usuario @Blabla sugirió: “Yo creo que desde la segunda temporada, Nairobi comienza a planear una manera para poder constituir su propia banda en donde no tenga una figura masculina como autoridad así que le plantea a Tokio, Lisboa y más tarde a la inspectora Sierra, juntarse para derrotar al profesor y comenzar con este nuevo movimiento. La cuarta temporada tratará de eso, con el profesor débil con el matriarcado tomando las riendas”, provocando del asombro de la actriz.

“¿Por qué no hemos visto antes? Me encanta, me habría encantado que fuera así”, respondió.

En un segundo video, en el que Alba Flores concede una entrevista al canal de YouTube: “Acción Cine”, la actriz habló del futuro de su personaje y la expectativa que su aparente muerte está generando en el espectador.

"Yo creo que se van a descubrir más cosas de Nairobi. A mí nunca me ha dejado de sorprender este personaje y el amor por la vida que tiene. Es superior a mi misma, quiero decir, tiene un amor a la vida y un optimismo vital que a veces me parece increíble y decía ‘No puede ser’ el algún momento se tendrá que venir abajo y es todo lo que hemos visto en el final de la tercera temporada.

La actriz adelantó que en la cuarta temporada veremos algo de esta fuerza de Nairobi, a través de un flashback.

La cuarta temporada de “La casa de papel” se estrena este 3 de abril por Netflix.

PUEDE INTERESARTE