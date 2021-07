Conforme a los criterios de Saber más

Seductora, llena de deseo y pasión, pero sobre todo de traición. “Jugar con fuego”, la serie cargada de erotismo coproducida por Telemundo Internacional Studios y Rede Globo, a inicios del 2019, concitó gran interés de la audiencia hispana. Sedujo a más de 1,4 millones de televidentes en su estreno.

La ficción estadounidense, adaptación de la exitosa miniserie brasileña “Amores robados” del gigante Globo, congregó a un elenco de actores internacional importante. Tuvo en los roles principales al peruano Jason Day, a la venezolana Gaby Espino, a las colombianas Margarita Rosa de Francisco y Laura Perico, y al puertorriqueño Carlos Ponce.

Escena de "Jugar con fuego" con Jason Day y Gaby Espino. (Foto: Telemundo)

Sinopsis

“Jugar con fuego” gira alrededor de Fabrizio (Jason), un hombre atractivo y sensual, que aparece en la vida de tres mujeres: Camila (Gaby) y Martina (Margarita Rosa), mujeres casadas y buenas amigas; y Andrea (Laura Perico), la hija de Martina. La llegada de Fabrizio desde México perturbará la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia.

Gestores

“Jugar con fuego” reunió en la producción ejecutiva a Marcos Santana, Tony Plana, Diego Ramírez, Nancy Fernández y a la peruana Ximena Cantuarias. Precisamente nuestra connacional fue quien propuso a Jason Day para el rol principal.

Buscaban actor mexicano

“Este fue mi primer proyecto con Telemundo, Marcos Santana me invitó a participar”, narra Cantuarias, para luego explicar que Santana quería que el actor que interprete al galante Fabrizio sea mexicano.

“Querían que tenga características físicas particulares, tenía que ser guapo... hicimos cásting en muchos lugares, no nos limitamos solo a México, buscamos en California, Miami, España y Colombia, y no encontramos al protagonista. Yo no podía dormir, pensando quién podría ser. Y en una de mis desveladas, recordé que había visto algo de Jason, una foto o una nota en algún medio; entonces me puse a buscar por todos lados. En Google escribí: ‘actores peruanos jóvenes y guapos’, y uno de los primeros en aparecer fue él . Inmediatamente le escribí a un buen amigo que trabajo en Tondero para que me ayude a contactarlo”, recuerda la realizadora.

Odisea

Actores de España y Cuba participaron en el cásting junto a Day del Solar. “Le pedí a Jason viajar a Miami para hacer el cásting, cumplía las características físicas requeridas por el personaje, pero no lo había visto actuar, necesitaba verlo. Aceptó, pero luego me llama para decirme que tenía la visa a Estados Unidos vencida, entonces entré en crisis junto con él”, rememora Cantuarias.

“Luego decidimos llevarlo a Colombia para que haga la prueba con Margarita Rosa de Francisco (Martina Gaiani de Jaramillo) y Laura Perico (Andrea Jaramillo Gaiani), que en ese entonces estaba grabando la serie ‘Bolivar’, como a cuatro horas de Bogotá. Apenas, Marcos vio a Jason junto a Margarita y Laura, dijo: ‘Él es’”, añade la productora peruana.

Gran reto

Interpretar a Fabrizio, un joven mexicano seductor y vehemente, fue un verdadero reto para el actor nacional, sobre todo en el tema del acento.

“Para agarrar el acento neutro, Jason se dedicó a hablar muchísimo con Leticia Huijara y Luis Alberti, dos actores mexicanos con los que interactuaba en la historia. Al final lo hizo súper bien, es un gran actor”, afirma Cantuarias.

Gaby Espino

Conseguir el acento colombiano de la sensual y atrevida Camila Peláez de Miller, también representó un desafío para la actriz venezolana Gaby Espino.

“Tuvo que trabajar mucho el dejo colombiano, pero lo consiguió porque es una persona increíble, trabajadora y talentosa”, destaca la productora peruana.

Dificultades

La ambiciosa producción de Telemundo se grabó durante dos meses y tres semanas en preciosos escenarios colombianos. Globo participó en el proceso completo de producción. “Que una empresa gigantesca, con un nivel de producción altísimo, haya participado fue muy importante para nosotros. Globo estuvo en la producción y adaptación de la historia”, aclara la realizadora.

“‘Jugar con fuego’ fue un reto logístico súper importante porque en el lugar donde grabábamos no habían las facilidades que hay en las ciudades grandes, sin embargo fue un proyecto que disfrutamos mucho y para Jason fue una importante ventana, ahorita está trabajando en España”, añade.

Escena de "Jugar con fuego" con Jason Day y Gaby Espino. (Foto: Telemundo)

Censura

Debido al alto nivel de erotismo de algunas escenas, YouTube bloqueó gran parte del contenido promocional de la serie. Al respecto, Ximena Cantuarias señala que les ha resultado imposible controlar que cosas como esta ocurran.

“Creo que se está legislando para que ya no vuelvan a suceder, pues lo único que consiguen es que la gente busque nuevas formas de poder ver lo que quiere. A nosotros no nos perjudicó porque quienes no pudieron verla (en YouTube), la vieron en Netflix. Y eso hizo que la historia de ‘Jugar con fuego’ trascienda, diera que hablar”, enfatiza.

Un año después de su estreno, “Jugar con fuego” recibió tres premios del New York Festival TV & Film Awards 2020: Plata como Mejor Serie Drama y Bronce como Mejor Dirección de Arte y Mejor Dirección de Cámaras.

VIDEO RECOMENDADO

El arco de los brujos de Qarth nunca más fue retomado después de la tercera temporada (Foto: Game of Thrones / HBO) null