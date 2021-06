Conforme a los criterios de Saber más

Un programa de gastronomía peruano nunca tuvo tanta dosis de picardía criolla como la que Pedro Villalba García le impuso a “La cocina de Don Pedrito”, a fines de los años 90. Destinado al arte culinario popular, el espacio de Frecuencia Latina (actualmente Latina) se emitió con altos niveles de sintonía sobre todo en los sectores C y D. Las recetas caseras eran las protagonistas, pero casi siempre los bailes del dicharachero personaje, al ritmo del pegajoso tema “Caballo viejo” y del popular “cusí cusá”, se robaban el show.

“La cocina de Don Pedrito” nació de un pequeño segmento culinario de “Por la mañana”, un magacín que tuvo en la conducción a la ex reina de belleza Pelusa Saco y a los presentadores de TV y actores Maritza Picasso y Jaime Lértora, en 1997.

“En el segmento de cocina estábamos Patricia Plevisani, un cocinero buenazo llamado Gonzalo Angosto y una señora de apellido Manzano. Éramos cuatro, cada uno salía una vez por semana, pero como mi secuencia funcionó, ampliaron mi participación a dos días. La productora era Gabriela Queirolo, muy buena, el programa era extraordinario”, recuerda Don Pedrito.

Pese a gozar de audiencia, el magacín de Canal 2 llegó a su fin luego de que Frecuencia Latina dejó de ser propiedad de Baruch Ivcher (accionista mayoritario), debido a que perdió su nacionalidad, y pasó a manos de los hermanos Mendel y Samuel Winter (accionistas minoritarios).

Pero esa empatía que Villalba García tenía con el televidente, no pasó desapercibida para los nuevos administradores de Canal 2. “Como les gustó mi estilo y era bueno en la cocina, los Winter me llamaron para darme mi programa propio diario, de media hora. En ese tiempo estaba como gerente Alfredo Marcilio, él me buscó y llegamos a un acuerdo económico. Así nació ‘La cocina de Don Pedrito’, en 1998”, relata el carismático cocinero peruano.

“El programa tuvo más éxito del esperado, tenía ocho auspiciadores que le daban al canal 120 mil dólares, a mí me pagaban 2500 dólares mensuales. El nombre del programa lo puse yo y armé mi equipo de trabajo, convoqué a Adriana Rodríguez como productora y a Jimena Appiani como asistente de producción”, añade.

Desde su estreno, “La cocina de Don Pedrito” captó el interés del televidente. Villalba le imprimía al programa buena dosis de improvisación. Una espontaneidad permisible por el género.

“Llegamos a 13 puntos de ráting, regalamos diez autos, tumbamos a ‘Utilísima’ (programa matinal para amas de casa de América TV con Meche Solaeche, Mirtha Vergara, Carmen Velasco y, posteriormente en 1995, Camucha Negrete)”, destaca el cocinero.

Mejoras económicas

Ante el rotundo éxito de audiencia, el canal decidió ampliar el horario de “La cocina de Don Pedrito” y mejoró las condiciones laborales del cocinero que acuñó el “Cusí cusa " a fuerza de repetición.

“Como el programa pasó de media a una hora, me subieron el sueldo. Empecé a ganar cinco mil dólares, y ya no daba una receta al día sino dos: entrada y segundo. Y a diferencia de otros programas, solo gastaba cinco soles con propuestas saludables y nutritivas”, destaca Don Pedrito.

Luis Armando “Cucho” La Rosa, cocinero y conductor de “Sabor y vacilón” (espacio de Panamericana TV), dijo alguna vez que el popular ‘cusí cusá’ “dictó cátedra” en la TV. “La recetas de antes eran más suculentas, ahora se ven medio telas. La finalidad de todos los programas es enseñar”, dijo.

“Nunca repetí una receta, tengo 3,120 recetas, algunas son de mi creación, como la crema de rocoto, que la saqué hace treinta años, antes hice la de pimiento”, enfatiza Villalba.

Don Pedrito acuñó la frase 'Cusí cusá'. (Foto: César Campos)

“Cusí Cusá”

En 1965, el periodista Guido Monteverde organizó un festival gastronómico en el parque El Olivar, en fechas cercanas a la cosecha de la aceituna. Don Pedrito participó con una huatia de pollo de puro muslo a la chorrillana y ganó. Este triunfo le dio la oportunidad de trabajar en el Viejo Continente, primero en un restaurante de España, luego en Francia.

En Francia, Don Pedrito trabajó en el restaurante La Antorcha. Allí, un día a la semana, cada uno de los cocineros extranjeros tenían que preparar un plato para el resto del equipo. Villalba hizo un lomo saltado con frijoles batidos y un apanado.

“Se acostumbraba a que, luego de comer, todos comentaran los platos y, ese día, el jefe se adelantó y me calificó con un ‘comme ci comme ça’, que quiere decir más o menos. Desde allí se me quedó esa frase, pero yo decía ‘Cusí cusá'”, asegura.

El fin

En 2000, Baruch Ivcher finalmente recuperó su nacionalidad peruana, al igual que la administración de Canal 2, gracias a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo año, “La cocina de Don Pedrito” dejó de emitirse. Villalba atribuye su salida, precisamente, al cambio administrativo del canal.

“Aunque dejé en claro que trabajaba para el canal, no para los directores, decían que me había aliado con los Winter. En el ráting nos iba bien, pero el programa no continuó, decidieron levantarlo y nunca me dieron una explicación. El motivo estaba claro”, subraya.

