Cuando Arturo ‘Pocho’ Prieto y los hermanos Lucio ‘Cucho’ y José ‘Chachi’ Galarza se conocieron, ninguno era músico. Aprendieron a hacer música juntos, durante largas jornadas de experimentación y goce en la azotea de la casa de los Galarza, en Pueblo Libre. Antes de Rio, el objetivo principal de sus fundadores era crear canciones y pasarla bien. Mientras tanto, la amistad se iba fortaleciendo y el sueño de la banda propia empezó a gestarse.

“De hecho hay una etapa bien grande entre lo que se conoce de Rio y lo que nos unió a los tres. Mi hermano ‘Cucho’ y yo vivíamos en la calle Brasil, en Pueblo Libre, a tres calles de la casa de Pocho, a quien siempre veíamos cantando con sus amigos. Un día, estábamos tocando ‘Love so right’ (’Amor verdadero’) , afuera de mi casa, y Pocho se nos acercó porque le gustaba el tema. La química fue inmediata”, relata ‘Chachi’ Galarza.

El trío en sus inicios junto a ‘Chiqui’, un amigo del barrio. Un cuarto en la azotea de la casa de los padres de ‘Chachi’ y ‘Cucho’ Galarza fue el refugio musical para ellos y ‘Pocho’ Prieto.

“Rio nació de ese sentimiento de amor por la música, de que los tres hablábamos el mismo idioma, eso fue en 1979. Dejé a mi grupo de amigos e hicimos una mancha de tres. Luego nos juntamos con un par de amigos más, Giancarlo y ‘Chiqui’, y con ellos empezamos a hacer las primeras movidas de tocar y soñar con ser una banda”, narra ‘Pocho’ Prieto.

Casi seis años después de ese primer encuentro, en 1984, bajo el nombre de Royal International Orchestra, ‘Pocho’, ‘Chachi’ y ‘Cucho’ iniciaron la búsqueda de una casa disquera que los represente.

“Presentamos nuestro casete con demos a El Virrey, la más importante casa discográfica de esa época. Durante un año nos estuvieron choteando, hasta que nos dieron la oportunidad de grabar un par de canciones, pero antes teníamos que cambiarle de nombre al grupo, tenía que ser en español. Barajamos entre Omega, Alfa, Nube, Cielo, Universo.... Al final quedó R.I.O., las iniciales de Royal International Orchestra. Este nombre guarda, de alguna manera, toda esa etapa de aprendizaje, que fue larga, pero muy bonita”, asegura el menor de los Galarza.

Inicios de los años 90, primera etapa de Rio. (Foto: Pocho Prieto)

Primer hit

“Son colegialas”, el primer lanzamiento musical de la banda, no consiguió el éxito esperado, a nivel radial, pero les abrió las puertas del Cono Norte. “Televidente”, el primer hit de la agrupación peruana llegó un año después, en 1985.

“Grabar ese primer 45 fue un sueño dorado para nosotros que éramos unos muchachos. Al disco no le fue bien, al menos a nivel radial, pero llegó a manos de Carlos Cáceres, un empresario del Cono Norte que tenía una discoteca al costado del cine Túpac Amaru. Él se llevó nuestro disco y causó furor en Comas. Luego nos propuso trabajar juntos y producir ‘Televidente’”, recuerda el vocalista de la agrupación.

Estrategia

“Carlos Cáceres se convirtió en nuestro representante, con él grabamos ‘Televidente’, en el estudio Elías Ponce. Elías tenía mucha creatividad, le puso sonidos alucinantes a esa canción, y añadió a Coco Tafur en los teclados. La primera emisora en tocarla fue 1160. Durante dos semanas la lanzaron cada dos horas, y la presentaban como lo nuevo de Rio, pero no decían que éramos peruanos, a modo de estrategia. Cuando la gente se enteró que era una banda de Perú, estalló la locura”, destaca ‘Chachi’.

Luego de algunas giras a nivel nacional, llegó el nuevo éxito musical de la banda: “La universidad”. “La gente pensaba que éramos de esos grupos de un solo hit, que aparecen y desaparecen. Hacer un nuevo tema que supere a ‘Televidente’, fue un reto. La inspiración nació de la etapa universitaria, en ese tiempo estudiaba arquitectura en la Universidad Federico Villarreal y veía mucha gente que estudiaba obligados por sus padres, mientras que otros, querían estudiar, pero no tenían los recursos económicos o no encontraban un cupo en una universidad nacional”, destaca ‘Pocho’ Prieto.

Limitaciones

En 1986, la agrupación lanza su primer álbum titulado “Lo peor de todo”. Dos años después llega “Dónde vamos a parar”. Este último LP, llevó a Rio de gira por distintos países de Latinoamérica. En total, la banda suma once álbumes de estudio.

“Nuestras primeras presentaciones, las hicimos con guitarras prestadas porque las que teníamos eran muy primitivas. Para el video de Televidente tuvimos la suerte de que un amigo nos preste su guitarra a cambio de canje, de que pongamos el logotipo de su marca en el video. Luego unos familiares nos trajeron unas guitarras estándar”, recuerda Pocho.

“Al inicio vendíamos cosas de nuestros padres para comprar lo que necesitábamos. Una vez vendí un acordeón -que era probablemente de mi abuela- para dar la cuota inicial de un bajo, que ahora lo tiene ‘Cucho’. Por un tema sentimental, me arrepiento de haberlo hecho”, reflexiona ‘Chachi’.

Influenciados por bandas como los Beatles y los Rolling Stones, Rio llegó a convertirse en una de las agrupaciones de rock más populares y exitosas del Perú. Pese a ello, el éxito no se vio reflejado afuera.

“Éramos muy jóvenes, no teníamos roce, éramos tímidos, no conocíamos a nadie, y nuestro mánager nunca tuvo la intención de crecer hacia afuera porque acá nos iba bastante bien, teníamos bastantes presentaciones. Y así se pasó el tiempo, rapidísimo, llevamos 37 años juntos”, remarca Galarza.

Momentos de dolor

“Creo que ha sido maravilloso, no me imagino mi vida de otra manera, disfrutamos de viajes, subimos a los escenarios más increíbles, también a los más desastrosos. Hemos tocado con los mejores equipos de sonido y casi sin sonido. Hemos subido con pesares, como el día que falleció mi madre, fue en 2000, y después de enterrarla tuve que subir a un escenario a cantar porque el empresario que nos contrató no quiso postergar la fecha, se puso terco, dijo que nos iba a denunciar. Y terminando el show no nos pagó, nos estafó. Ese día lloré mucho. Esas cosas te van formando”, señala Prieto.

Proyectos

Después de 37 años, la banda que logró masificar el rock en español, se mantiene vigente y con algunos sueños pendientes por cumplir. La pandemia y los

“Tenemos una ilusión pequeña de poder hacer una película de la etapa inicial (de Royal International Orchestra), de antes de RIO, que es la etapa más bonita para nosotros. Tenemos muchas anécdotas y casualidades: la avenida donde vivía Pocho era la avenida Del Rio”, comenta Chachi’.

“Gracias a un amigo nuestro, Eduardo Loayza, tenemos un casete con canciones de Royal...., que queremos mostrar al público. Estamos en eso de escucharlas, rehacerlas y -de hecho- si lanzamos un nuevo disco se va a llamar Royal International Orchestra”, subraya el músico.

‘Pocho’ Prieto y los hermanos Lucio ‘Cucho’ y José ‘Chachi’ Galarza tienen la ilusión de llevar la etapa inicial de la banda a la pantalla grande. (Foto: Pocho Prieto)

