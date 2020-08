El viernes 21 de agosto estrenó la quinta temporada de la serie “Lucifer”, una de las favoritas de los suscriptores de Netflix por su peculiar historia y los actores que encabezan el elenco. A la cabeza de la ficción está el actor galés Tom Ellis, quien da vida al mismo ‘Señor del Infierno’ durante su travesía por Los Ángeles.

“Lucifer” se centra en la vida del protagonista durante su estadía en la tierra, donde conoce a la detective de homicidio Chloe Decker, con quien hace equipo para resolver crímenes y “castigar a los malos”. No cabe duda que Ellis ha logrado ganarse un lugar en el mundo artístico, y si bien la serie que se emite en Netflix le ha valido popularidad, antes de ella también formó parte de diversos proyectos.

Antes de dar vida al mismo diablo, el actor tuvo un paso por diversas series, de las cuáles, rescataremos las más trascendentes. A continuación los mejores papeles de Tom Ellis antes de ser ‘Lucifer’.

“EastEnders”

Tras su auspicioso debut en el cine, Ellis formó parte del reparto de diversas series. Su primer gran papel fue el Dr. Oliver Cousins, en la telenovela “EastEnders”. Además de ser el médico de cabecera de Walford, la historia de Oliver se centró principalmente en el romance que mantuvo con Little Mo (Lacey Ainsworth).

“Monday Monday”

En 2009, Tom Ellis obtuvo su primer protagónico. El actor galés fue la estrella de la comedia “Monday Monday” con el papel de Steven McCol. En la ficción era parte de un supermercado (Butterworth) que pasó por tiempos difíciles y que tuvo que reubicar a su personal de Londres a Leeds.

“Miranda”

De 2009 a 2015, Tom Ellis siguió con su trabajo y lideró la comedia “Miranda” de la BBC. Gracias a su papel de Gary Preston empezó a sumar fans en el mundo. La serie sigue las desventuras de Miranda (Miranda Hart), una mujer inglesa de 35 años que a menudo se ve envuelta en situaciones extrañas junto a sus amigos.

“Rush”

En 2014 Tom Ellis volvió a vestirse de médico para formar parte del reparto de “Rush” y encarnar al Dr. William Rush, de Los Ángeles que atiende a una clientela muy específica, con mucho efectivo y secretos.

“Doctor Who”

Episodio 13, temporada 3, Tom Ellis hizo su aparición en la exitosa serie “Doctor Who”. El actor galés fue un invitado estelar e interpretó al doctor Thomas Milligan en el episodio titulado “El último de los Señores del Tiempo”.

“Merlin”

Esta es otra serie de BBC One en la que apareció el querido actor Tom Ellis. Si bien no fue un personaje recurrente, su participación como Cenred no ha pasado desapercibido por sus fans.

