"La maldición de Bly Manor": fecha de estreno, qué pasará y lo que se sabe hasta ahora

Después de más de cuatro meses del estreno de "La maldición de Hill House" ("The Haunting of Hill House"), Netflix renovó la serie de Mike Flanagan para una segunda temporada que será estrenada en algún momento de 2020 y que contará una historia distinta a la de la familia Crain.

A través de una nota de prensa, la plataforma de streaming indicó que la serie se convertiría en la antología "La maldición". Asimismo, con un video señaló que el escritor tiene una nueva historia en desarrollo y sugirió que el título de esta segunda entrega sería otro.

De 10 episodios, la primera temporada del show de terror contó la historia de cinco hermanos que crecieron en una de las casas embrujadas más famosas de Estados Unidos. En el tiempo presente, como adultos, se reúnen nuevamente en el lugar de sus peores miedos por un nefasto suceso: el suicidio de su hermana más joven, y en un viaje a su pasado, la familia debe enfrentar los fantasmas que aún habitan la Hill House. Entonces, ¿Qué pasará en la segunda temporada de “La maldición de Hill House”?

HISTORIA DE "LA MALDICIÓN DE BLY MANOR"

“La maldición de Bly Manor” ("The Haunting of Bly Manor") será el título de esta segunda entrega y se basará en el libro "The Turn of the Screw", de Henry James, publicada en 1989. La novela se centra en una institutriz que acaba de comenzar la tarea de cuidar a dos niños misteriosos y traumatizados por su pasado.

Según Deadline, "la mansión Bly es el escenario de la novela de terror gótico psicológico de Henry James 'The Turn of the Screw', que se desarrolla casi por completo en una antigua mansión del país. Es allí donde una joven institutriz cuida a dos huérfanos y es precisamente ella quien narra la mayor parte de la historia".

Al igual que se realizaron adaptaciones anteriores de "La maldición de Hill House", "The Turn of the Screw" también ha sido la fuente de inspiración para otros proyectos y uno de las más conocidos es la película de 1961 "The Innocents".

Además, el creador Mike Flanagan adelantó que continuarán poniendo a prueba al espectador con más fantasmas camuflados en la pantalla.

We are already discussing how to up our hidden ghost game. https://t.co/rW4AW0LpF2 — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 22 de febrero de 2019

TRÁILER DE LA MALDICIÓN DE BLY MANOR

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E — The Haunting of Hill House (@haunting) 21 de febrero de 2019

Si bien “La maldición de Bly Manor” aún no tiene tráiler oficial, cuenta con dos videos que Netflix compartió en sus redes sociales para anunciar la renovación y el título de la serie.

ACTORES Y PERSONAJES

Netflix anunció la segunda temporada de “La maldición”, pero no reveló si los actores de la primera entrega volverán para los nuevos episodios. Aunque la historia de la familia Crain terminó los intérpretes podrían asumir simplemente otros roles como en las antologías "American Horror Story" y "American Crime".

Por su parte Carla Gugino, quien interpretó a Olivia Crain, ha expresado su interés por ser parte de los nuevos episodios.

"Mike Flanagan dijo que le interesaría la noción de una antología, donde algunos actores vuelven a interpretar diferentes personajes. Creo que siente que ha contado la historia completa de la familia Crain. Pero si me invitaran y pudiera hacerlo, realmente me encantaría, simplemente porque me encanta colaborar con él", compartió Gugino con The Hollywood Reporter.

"Cuando lo encuentras (a un colaborador de ideas afines), y en el caso de Mike Flanagan eso es seguro, entonces siempre estoy entusiasmado con la idea", agregó.

EQUIPO CREATIVO

Creador: Mike Flanagan

Dirección: Mike Flanagan

Productores ejecutivos: Mike Flanagan, Trevor Macy, Darryl Frank, Justin Falvey, Meredith Averill

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE "LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE"?

La segunda temporada de "La maldición de Hill House" será estrenada en algún momento de 2020 por Netflix a nivel mundial