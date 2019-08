"Moon Knight": fecha de estreno en Disney+ de "Caballero Luna", tráiler, historia, actores, personajes y más de la serie

Luego de mucha espera, por fin llegó el día para que se de la D23, uno de los mayores eventos del año para Disney donde anuncia todo lo nuevo para el futuro de la compañía. Sin duda alguna, uno de los anuncios más impactantes llegó a través de Marvel Studios, quien anunció la nueva serie de televisión para Disney+, "Moon Knight".

Los fans del personaje han pedido una serie o una película en solitario de "Moon Kinght" desde incluso el inicio de la Fase 1 de Marvel Studios. Lastimosamente, Marc Spector no es un héroe convencional ni siquiera en los cómics, así que se ha tenido que esperar mucho para ver un contenido relacionado a él.

Pero no ha venido solo. "Moon Knight" es solo una de las tantas series que Marvel Studios habría preparado para la Fase 4 de su universo. Considerando que "Avengers: Endgame" fue, para muchos, el fin para algunos héroes que estuvieron presentes desde el inicio, él también podría en algún momento dar el salto a la pantalla grande junto a otros nuevos Vengadores.

¿Quién es "Moon Knight" y por qué su anuncio es tan importante para la compañía? En este artículo haremos un repaso de todo lo que se sabe sobre la nueva serie de televisión de Marvel para Disney+, el servicio de streaming de la gigante compañía.

HISTORIA DE "MOON KNIGHT"

Como ya se mencionó anteriormente, "Moon Knight" no es un personaje tan comercial o popular como lo ha sido Spider-Man, Iron Man o el Capitán América, por lo que es muy posible que la serie funcione como una de orígenes, al mismo estilo que "The Punisher" o "Daredevil", aunque se ha reportado que no será tan violenta.

"Moon Knight" cuenta la historia de Marc Spector, un agente de la CIA que casi fue asesinado por un terrorista de nombre Bushman, pero fue salvado por el Dios de la Luna, Khonshu. Luego de derrotar a su nemesis, él se convertiría en "Moon Knight" y su vestimenta blanca sería su marca oficial.

Ahora, lo que hace tan complejo al personaje es que Spector no está solo en su cuerpo. Dentro de la cabeza de Marc residen cuatro personalidades diferentes, que son la variación de la misma persona. Además de Marc Spector, también están Steven Grant, Jake Lockley y el mismísimo Khonshu.

Los cuatro en ocasiones trabajan juntos y en otras intentan ganar su camino al control. Este detalle lo ha diferenciado de otros héroes para ser capaz de entrar en lugares donde otros se sentirían incómodos o inconformes.

En los cómics tiene un tinte violento y "Moon Knight" nunca ha tenido miedo de ser un poco violento contra sus enemigos. Aún queda ver cómo Disney+ manejará la violencia de este justiciero en la pantalla chica.

ACTORES Y PERSONAJES DE "MOON KNIGHT"

Aún no se sabe nada sobre los actores o personajes que aparecerán en la nueva serie de "Moon Knight" más allá de su protagonista. Sin embargo, existen fuertes rumores sobre dos queridos actores que podrían dar con el papel principal: Kit Harington o Keanu Reeves.

Ambos artistas han sido llamados para formar parte del MCU, aunque no existe confirmación oficial de qué personajes interpretarán o si lo harán con una película o serie para Disney+. Solo queda esperar para descubrir qué rumores eran ciertos sobre "Moon Knight".

FECHA DE ESTRENO Y TRAILER DE "MOON KNIGHT"

En la D23, Marvel solo confirmó que la serie de "Moon Knight" estaba en desarrollo, pero no se ha anunciado aún una fecha de estreno tentativa de la misma. Considerando que sería parte de otras tres series junto a "She-Hulk" y "Ms. Marvel" de las cuales no se ha confirmado nada más, las tres podrían estar programadas para el 2021 o el 2022.

De la misma forma, "Moon Knight" se encontraría en una fase temprana de producción, así que no existiría aún metraje como para hacer un pequeño avance o un tráiler. Se tendrá que esperar al menos un par de años para ver un poco de esta serie.