“Mr. Robot”, la famosa serie de hackers que debutó en el 2015 y se extendió por cuatro temporadas, llegó a su final recientemente con el último capítulo de la cuarta parte. Creada por Sam Esmail, la misma es protagonizada por Rami Malek en el papel de Elliot Alderson, un hacker que trabaja en ciberseguridad.

A pesar de estar en un ambiente de constante estrés, sus mayores problemas vienen de sí mismo, ya que sufre de un alto grado de depresión y ansiedad social. Él es reclutado por el hacker conocido como “Mr. Robot”, protagonizado por Christian Slater, para unirse a su grupo que busca eliminar todo registro de deudas del sistema.

Ahora, después de numerosos episodios la serie ha llegado a su final y los fans han amado cómo ha terminado el programa de televisión, preguntándose si es posible que haya una siguiente parte considerando todo lo que pasó en los últimos capítulos.

Todo se resume a una sola pregunta: ¿quién eres tú? ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de la última temporada de “Mr. Robot” y la serie en sí. Esta es la última advertencia. Están avisados.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MR. ROBOT”

Tal como se mencionó, el final de “Mr. Robot” se resume en una sola pregunta de ‘quién eres tú’ que Elliot Alderson debe responder. Él, a pesar de ser un personaje de ficción por existir en el universo de Mr. Robot, parece que tiene una respuesta bastante complicada a una pregunta simple, ya que al final de la serie él hace todo lo posible por decir su respuesta:

“No soy Elliot. Solo soy una parte de él”.

En un giro final del show de TV, el personaje central y el público por igual descubren la verdad: Elliot Alderson no es quien cree que es, al menos no lo que todos han visto durante cuatro temporadas de hazañas con la tecnología que ha hecho tan tensa y emocionante la serie.

Al final de la serie en dos partes, se hace un vistazo profundo a la mente de Elliot como nunca antes se había hecho, arrojando luz sobre lo que podría ser un “universo alternativo” presentado en el penúltimo episodio. Este no era más que un mundo ilusorio, diseñado para mantener al “verdadero Elliot” a salvo de cualquier daño.

Como pasó con el mismo Sr. Robot, el Elliot que hemos conocido todo este tiempo resulta ser una personalidad creada por el mismo Elliot, un vigilante encapuchado que se enfurece contra lo poderes y lucha por un mejor futuro debido al amor que tiene con uno mismo. Poniéndolo en otras palabras, Elliot es conocido como “el otro”, así lo explicó The Hollywood Reporter:

En el acto final de la serie, una forma ilusoria de la terapeuta de Elliot Krista Gordon se sienta con su paciente, lista para contarle la verdad sobre sus diferentes personalidades, incluyendo la que ha estado todo este tiempo al frente de las cámaras en el programa de televisión.

Krista Gordon toma un papel muy importante al final de Mr. Robot (Foto: Mr. Robot)

“Para que puedas escuchar completamente la verdad, primero tenemos que hablar sobre el trastorno de identidad disociativo de Elliot”, dice ella. "La primera personalidad se creó el día que Elliot saltó por la ventana: la personalidad protectora, la que Elliot creó para reemplazar a su padre, para protegerlo de situaciones intolerables: Sr. Robot. Más adelante en la vida, Elliot creó la personalidad de la madre, el perseguidor, culpando a Elliot por el abuso, insistiendo en que tenía que pagarlo. No mucho después de ella, llegó el Elliot más joven, a quien fusionó para manejar el abuso que no podía tolerar. Con eso, creó su propia familia ".

“Supongo que ella no sabe de ti”, dice Elliot a través de un monólogo interno, mirando directamente a la cámara, a nosotros, su “amigo”. Krista luego mira a la cámara y reconoce “nuestra” presencia, etiquetándonos como “los principiantes que piensan que no son parte de esto, a pesar de haber estado allí desde que comenzó todo”.

“Por un tiempo, pensamos que habíamos identificado todas las personalidades de Elliot, pero hay otra que surgió no hace mucho”, continúa, dirigiéndose directamente al vigilante encapuchado interpretado por Malek. “Sé por qué lo hiciste. Tu corazón estaba en el lugar correcto. Querías protegerlo, por eso cambiaste su pasado... pero era su futuro lo que realmente querías proteger. Por eso te esforzaste tanto para eliminar todo el mal que lo rodeaba en el mundo real. Así que formaste ‘fsociety’. Lo amabas tanto, querías salvar al mundo entero, para que pudieras mejorarlo, sin importar el costo. Es por eso que lo escondió aquí, convirtiendo su dura realidad en una fantasía, atrapándolo en un bucle sin fin para mantenerlo a salvo hasta que esté listo”.

Al parecer, Elliot no era quien creía que era en el final de 'Mr. Robot' (Foto: USA Network)

Elliot se resiste a esta información e insiste que Krista se ha equivocado. Esta versión de Krista admite que la terapeuta real sí se equivocó en el pasado: “Nunca se dio cuenta de que no estaba hablando con el verdadero Elliot. No se dio cuenta de que siempre estaba hablando contigo, una personalidad creada para llevar la ira de Elliot , el vigilante y pirata informático que Elliot siempre imaginó ser, el que buscaba venganza, la personalidad que había ganado tanto control que olvidó que solo era una personalidad: la mente maestra. Y ahora es tiempo de que le devuelvas ese control al anfitrión: el verdadero Elliot”.

Después de esta confrontación, Elliot se despierta en una cama de hospital, milagrosamente vivo a pesar del colapso explosivo del proyecto Whiterose. En el hospital, Darlane y Elliot enfrentan la verdad: este no es el verdadero Elliot sino otra personalidad fabricada, una que ganó el control durante el año pasado. Darlene necesita poco tiempo para aceptar la confesión de Elliot, diciendo que sabía todo el tiempo que no estaba tratando con el hermano con el que creció, y admitió que huyó de él hace mucho tiempo porque no sabía cómo lidiar con él y su trauma.

En las últimas escenas de la serie, Elliot se retira dentro de sí mismo una vez más en una sala de cine ilusoria junto a las otras personalidades que creó. Observa cómo se desarrolla su vida como una serie de proyecciones borrosas en un túnel de luz e imágenes. Por el otro lado, se muestra el ojo de Elliot rojo y lleno de lágrimas. Finalmente está despierto. La última imagen de la serie es lo que ve ese ojo: Darlene. Ella sonríe y ofrece dos palabras finales que reflejan las primeras palabras de toda la serie: “Hola, Elliot”.

Rami Malek como Elliot Alderson en una escena de "Mr. Robot."

Entonces, ¿todo lo que pasó en la serie fue mentira? No. El final es complejo y fue considerado una completa odisea de dos horas para sus creadores,, pero en la escena del hospital Elliot le hace la pregunta de rigor a Darlene sobre si todo lo que pasó solo había sucedido en su cabeza o si algo de lo que tuvo lugar en la serie si fue real.

"Te estoy diciendo, esto es real. Estuve allí contigo durante todo esto: la fsociety, nuestro ataque a E Corp, Five / Nine, cuando fuiste a la cárcel, los bombardeos cibernéticos, nosotros robamos a esos malditos después de lo que ellos le hicieron a Angela. Angela, ella se fue. Lo mismo con Romero, Trenton, Mobley, Shayla. Elliot, no te mentiría: esto no está en tu cabeza. Esto es real”. Aquí es donde Elliot confiesa que si cree que todo en el mundo sea real, pero que él no lo es, al menos no completamente.