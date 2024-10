La vida de Lyle y Erik Menéndez empezó en 1989, cuando asesinaron a sus padres en Beverly Hills y después pasaron por un extenuante juicio que los llevó a descubrir los abusos a los que estuvieron expuestos. Antes de ello, eran inconscientes de lo que ocurría. La segunda temporada de la serie “Monstruos” captura su dolor y confusión a lo largo de 9 episodios, con las interpretaciones de Nicholas Chavez y Cooper Koch. Por otro lado, el documental de Netflix, “Los hermanos Menéndez” (”The Menendez Brothers”), busca despertar esas mismas emociones, pero con imágenes archivo inéditas del caso real.

Si en la serie “Monstruos” el conflicto entre los dos hermanos a menudo gira en torno al control de Lyle, un personaje más frío y manipulador, el documental de Netflix ofrece un enfoque más equilibrado del carácter de ambos. Además, la película los pone en el centro de la narrativa, explorando sus experiencias de abuso desde una perspectiva más empática. Sin embargo, también confronta los hechos con los testimonios de los jurados del juicio en 1996, las voces de los familiares por parte de madre, periodistas que cubrieron el caso, entre otros entrevistados.

Resumen del caso Lyle y Erik Menéndez

El caso de los hermanos Menéndez gira en torno a Lyle y Erik Menéndez, quienes en 1989 asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su hogar de Beverly Hills. Al inicio, la policía y la fiscalía pensaron que el motivo de los hermanos para cometer el crimen fue obtener una herencia millonaria. Más tarde, ellos, con apoyo de las abogadas Leslie Abramson y Jill Lansing, alegaron que lo hicieron por miedo a que sus propios padres lo asesinaran y por el dolor de experimentar años de abuso físico, sexual y psicológico por parte de José y Kitty, pero especialmente de su padre.

El juicio atrajo a la prensa por tener todos los elementos para ser un espectáculo: José, empresario latino representante de la boy band Menudo, asesinado; sus hijos violentados por él desde los 9 años; el uso libre de armas de fuego de los hermanos; y la percepción del público sobre el atractivo de los jóvenes, que no encajaba con una supuesta imagen de víctima. El país se dividió entre quienes los veían como víctimas y quienes los consideraban fríos criminales. Tras una larga deliberación, que fue opacada por el juicio mediático de O. J. Simpson en 1994 y 1995, los Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ellos apelaron, nuevamente, sin éxito.

“Cuando recibí la noticia de que nos habían negado la apelación del juicio y que no había esperanza de salir alguna vez de la cárcel, me sentí abrumado. Además, era posible que no volviera a ver a Lyle. Mi único hermano, mi hermano mayor, tal vez nunca podría darle un gran abrazo”, se escucha de la voz de Erik Menéndez en una conversación en la película. Los hermanos fueron separados en diferentes cárceles en ese entonces, pero los reclamos del movimiento por los derechos de las personas violentadas sexualmente en Estados Unidos les dio otra oportunidad y los volvieron a juntar en una prisión del sur de California después de 21 años.

Crítica del documental “Los hermanos Menéndez”

No es nada fácil entender el caso de Lyle y Erik Menéndez en versión corta, puesto que, como todo juicio, requiere de una cierta cantidad de pruebas objetivas. Si eso buscan al ver este documental, no lo van a encontrar. Testimonios con la voz original de los hermanos e identificación de quién habla en cada momento y material de archivo inédito delatan el comportamiento de los personajes y los hechos ocurridos desde una perspectiva bastante solidaria.

La crítica hacia la justicia y la fiscalía de 1996 es bastante clara en el documental. Se contrapone con las creencias machistas de la época, como cuando todos los jueces votaron en contra los hermanos, porque desestimaban el argumento de violación sexual a hombres. Pruebas que no se presentaron en la corte, entre otros detalles, aseguran que los hermanos tienen derecho a salir en libertad, porque ya cumplieron su condena.

Causa curiosidad que ni la serie ni el documental desarrollan del todo la figura de José Menéndez. A pesar de que es el centro de las acusaciones de abuso, sus motivaciones, y su vida personal y profesional son abordados de manera superficial. En el documental, obtenemos algún detalle sobre su vida en Hollywood, pero hay un espacio vacío en cuanto a la profundidad de quién era su familia, su forma de trabajo en empresas y sobre todo sus traumas, debido a que el argumento más fuerte es posicionar a Lyle y Erik como víctimas de abuso.

Por otro lado, aunque el documental muestra a los hermanos como víctimas del maltrato parental, también incluye nuevos aspectos que la serie “Monstruos” no toca, como su buen comportamiento y reintegración en la prisión durante los últimos años. Además del pasado oscuro, el documental los muestra como personas que han intentado reformarse, lo cual añade una capa de complejidad a la forma en que se les percibe hoy en día, ya que su caso se reabrió por la Fiscalía de Los Ángeles, California, en octubre. Y sin mencionar que diversas figuras del espectáculo, incluida Kim Kardashian, abogan por la libertad de los Menéndez. A esto se añade que Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, culpó a José Menéndez de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente y estaba a cargo de la banda juvenil. Eso refuerza el testimonio de los hermanos a los que la corte nunca les creyó.

Versus de 5 hechos del caso real y la serie

Serie “Monstruos: Lyle y Erik Menéndez”:

Presenta a José Menéndez como un monstruo despiadado, pero agrega una conversación con su madre cubana. La serie puede imaginar más sobre su familia, como su afición por los hombres muy masculinos o su obsesión con los métodos de la Roma antigua.

La actriz Chloe Sevigny, que interpreta a Kitty Menéndez, madre de los sentenciados, rescata las aristas emocionales de un personaje femenino que también fue víctima y culpable del dolor de sus hijos.

La relación entre los hermanos está más romantizada. Muestra su conexión emocional de una forma muy dramática. Sin embargo, Lyle siempre queda como villano y alguien inconsciente.

Entendemos el papel de la abogadas, Leslie Abramson y Jill Lansing, y un cariño maternal de la primera por Erik Menéndez.

El juicio se muestra con ciertos elementos dramatizados, incluyendo diálogos y momentos que fueron agregados para generar más tensión.

Documental “Los hermanos Menéndez”:

No hay tanta profundidad en José Menéndez, incluyendo su carrera en Hollywood y el control que ejercía sobre su familia, según testimonios de periodistas.

Se desarrolla un argumento sobre la muerte de Kitty Menéndez, como una víctima que jamás podría seguir adelante con la muerte de José Menéndez. Por lo mismo, los hermanos habrían acabado con su vida como un símbolo de “eutanasia”, se señala en la película.

En sus palabras, Lyle y Erik ofrecen perspectivas honestas y ambos se sacuden por la culpa de lo que hicieron. Se expresan cariño, asumen el crimen y sus errores. Ninguno parece un villano.

Las abogadas Abramson y Lansing decidieron no dar entrevistas a los documentalistas para no generar más espectáculo sobre “sus clientes”, pero una de ellas dejó una nota que se revela al final de la película.

El juicio se presenta tal como fue, con los momentos clave mostrados a través de imágenes y audios reales del tribunal. Se refuerza el carácter moral, tozudo y el miedo de la fiscal Pamela Bozanich, fiscal del primer juicio de los Menéndez.

Veredicto

Si eres fan de los ‘true crime’ y casos judiciales polémicos, “Los hermanos Menéndez” será un jugoso bocado de fin de semana sin mucha sangre, pero con la explicación oficial de los verdaderos “monstruos”. Netflix tiene mérito al entregar la totalidad de una historia como esta en dos títulos, uno de ficción y otro realista, cualquiera se puede ver antes que el otro. Pero, hablando en términos críticos, el documental por ahí cae en un problema, al sentenciar su propio argumento sobre la inocencia de los hermanos, pues su conexión de hechos es casi como un grito para que salgan libres mañana mismo. En ese sentido, recuerda cómo los juicios pueden estar llenos de sesgos, y cómo la justicia a veces puede no ser tan clara como piensan las personas.