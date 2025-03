Desde su irrupción en el mundo del entretenimiento con “Stranger Things”, Millie Bobby Brown ha estado en el ojo público. Sin embargo, la atención no siempre ha sido positiva. Una polémica sobre su apariencia avivó el análisis por parte de la prensa sensacionalista y las redes sociales, quienes la consideraron demasiado adulta a pesar de estar en sus 20.

Titulares de Daily Mail como “¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?” o “¿Por qué la generación Z envejece tan mal?” han generado críticas por sus análisis basados en supuestas cirugías plásticas en el rostro de Bobby Brown.

Ante esto, la actriz no dudó en responder. “Amplificar un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven. Esto no es periodismo, es acoso escolar”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram. “El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador”, añadió.

En su mensaje, condenó la atención excesiva sobre su apariencia física y cuestionó el papel de los medios en la perpetuación de estándares poco saludables. “El hecho de que los escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador, y el hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo empeora aún más”, agregó la actriz. La opinión de la joven fue respaldada por figuras como Sarah Jessica Parker y Sharon Stone, quienes se pronunciaron a su favor en comentarios de la misma publicación.

La evolución de una estrella: Millie Bobby Brown y sus personajes inolvidables

Si antes el universo la conoció como Eleven, una niña sin pasado y sin nombre real, hoy es objeto de polémica. Y eso no debe menoscabar el valor de la carrera de la actriz británica, que inicia cuando ella tenía tan solo 9 años con un breve participación en “Once Upon a Time in Wonderland”, serie de ABC. Todavía hay mucho que decir sobre Millie Bobby Brown.

En 2016, “Stranger Things” la convirtió en un fenómeno global, pero más allá del éxito, fue su actuación la que marcó a toda una generación. Eleven, con su cabeza rapada y su poder devastador, era una criatura frágil que se transformaba en una fuerza indomable. Brown no solo interpretó a una heroína: la encarnó con la profundidad de quien entiende la soledad, el miedo y la lucha por la identidad. El público la amo.

Pero antes de que “Stranger Things”, serie de Matt y Ross Duffer, cambiara su vida, Bobby Brown ya había dado sus primeros pasos en la televisión. A los 8 y 9 años, participó en series como “Modern Family” y “Grey’s Anatomy”, donde interpretó pequeños papeles. Tan breves como ser la extra con la que el protagonista se cruza, en el primer caso, o la niña adorable del episodio 15 de la temporada 11, en el segundo caso.

En “Grey’s Anatomy”, fue su primera escena transcendental, donde Owen Hunt (interpretado por Kevin McKidd) crea un vínculo con Ruby, una niña capaz de praticarle una traqueotomía a su madre para salvar su vida. Vio la escena de estreno junto a su familia y se sorprendió de dar la talla dramática en la serie de Shonda Rhimes.

Es muy unida a sus padres. Su padre la acompañaba a cada audición, mientras que su madre dejó su trabajo para dedicarse completamente a la carrera de su tercera hija y cuidar al mismo tiempo a sus tres hermanos. El esfuerzo familiar dio frutos cuando, en 2016, Millie consiguió el papel que la catapultaría a la fama mundial.

La quinta y última temporada de la serie Stranger Things se estrenará en 2025. En esta imagen, Finn Wolfhard como Mike Wheeler y Millie Bobby Brown como Eleven participan de la cuarta temporada de la serie de Netflix. / Courtesy of Netflix

Su ascenso a la fama comenzó en 2016 cuando interpretó a Eleven en “Stranger Things”, un personaje que la lanzó al piso de las actrices jóvenes más prometedoras. Solo teniendo 10 años ya estaba trabajando con Winona Ryder y los hermanos Duffer. Con su actuación en la serie, recibió nominaciones al Emmy y fue destacada como una de las personas más influyentes por Time en 2018. Sin embargo, su carrera no se limitó a la pantalla chica.

En el contexto del lanzamiento de la primera temporada de “Stranger Things”, aprendió mucho sobre ella misma y su entorno. No controlaba sus discursos y pensaron que estaba intentando robar protagonismo a sus amigos del elenco. En una entrevista con Glamour, la actriz recordaba que escucha a algunos adultos decirle “idiota” o “a brat” (“mocosa”), el recordado apelativo del grupo de jóvenes que incluía a Demi Moore en 1980. “Es difícil escuchar eso a los 13 años”, dijo al medio, pues sentía que debía mantenerse en silencio para no ser molesta con el resto.

Algo no sabido por muchos, pero que ella misma ha contado, es que tenía pocos amigos en su infancia y estudió en casa por cuatro años, porque en el colegio llegó a sufrir de bullying. Sus grandes amigos de la vida son los actores de Netflix, en especial Noah Schnapp, quien confió en ella para revelar su homosexualidad por primera vez antes de hacerlo público.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown son mejores amigos desde "Stranger Things", donde interpretan a Eleven y Mike Wheeler, quienes luchan contra las monstruosas amenazas en el ficticio pueblo de Hawkins.

El cine reclamó a Bobby Brown poco después. En 2019, Madison Russell fue su siguiente alter ego en “Godzilla: King of the Monsters”, una joven atrapada en una guerra entre colosos que la superaban en tamaño, pero no en determinación. Dos años más tarde, en “Godzilla vs. Kong”, volvió a enfrentar el caos con el mismo aplomo. En estas historias de titanes y destrucción, su personaje simbolizaba la voz humana en medio de la catástrofe, la única que no temía desafiar a los gigantes.

Pero Brown quería más. En 2020, tomó las riendas de su destino con “Enola Holmes”, una película que reescribía el legado de Sherlock desde una óptica femenina e irreverente. Enola, personaje de la actriz, no era la sombra de su hermano famoso, sino una detective con audacia propia, dispuesta a romper las reglas y a jugar en un mundo que no estaba hecho para ella. En la secuela de 2022, esa rebeldía se acentuó, y Enola fue un relativo éxito en Netflix.

En 2024, Brown regresa con “Damsel”, un cuento de hadas sangriento donde la princesa no es una víctima, sino la arquitecta de su propia salvación. Atrapada en un castillo convertido en trampa, sin caballeros que la auxilien ni magia que la respalde, su personaje desafía las reglas del género con pura determinación. Con este nuevo paso en su carrera, quedó claro que la interpretación de heroínas era una cuestión relevante para la actriz, quien además se considera feminista.

Una artista con múltiples facetas

En su nueva película para Netflix, Bobby Brown es dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo (“The Avengers”). “The Electric State” es una adaptación de la novela gráfica homónima del escritor sueco Simon Stålenhag. Es una historia de aventuras donde los humanos vencieron a los robots y los gobierno padecen la sombra de la inteligencia artificial. Aquí, la actriz es Michelle, sin padre e intrépida, quien intenta rescatar a su hermano.

Paralelamente a su trabajo en el cine y la televisión, Bobby Brown ha utilizado su voz para promover causas sociales. Como embajadora de UNICEF, ha abogado por los derechos de los niños y la igualdad de género. Su activismo también se refleja en su marca de belleza Florence by Mills, enfocada en el autocuidado y la inclusión.

Florence by Mills es la marca de cosméticos de Millie Bobby Brown.

Si bien la actriz nació en Marbella (España), tiene acento británico, porque creció en Reino Unido y luego debió mudarse a Orlando, Florida, para continuar con su carrera. En una entrevista del año pasado, Millie respondió de una forma graciosa a las críticas de algunas personas que decía que su acento estaba cambiando por vivir en Estados Unidos. “Soy una actriz. Crecí frente a la opinión pública. Estoy creciendo en Estados Unidos. Así que me adapto”.

En el plano personal, en 2023, contrajo matrimonio con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi. La historia de su compromiso, con una propuesta de matrimonio bajo el agua, fue digna de una película romántica. Siguen felizmente casados hasta que alguna ocurrencia de Hollywood los separe.

Millie Bobby Brown comparte fotografías inéditas de su boda con Jake Bongiovi. (Foto: @milliebobbybrown)

A sus 20 años, Millie Bobby Brown es más que la niña de “Stranger Things”. Es una actriz consolidada, escritora del best seller “Nineteen Steps” (“Pasos de 19 años”), empresaria de su propia marca y filántropa. A medida que avanza en su carrera, sigue desafiando las etiquetas impuestas y demostrando que su talento va mucho más allá de su aparición en pantalla.