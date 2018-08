Netflix: los animes y películas que recomienda BTS

La banda coreana BTS reveló cuáles son las series y películas que ellos prefieren. En el portal Animo se compartieron los programas favoritos de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. En Netflix podrás encontrar algunos de estos títulos.

Los jóvenes coreanos aman los animes, o al menos eso lo han demostrado al compartir sus trabajos audiovisuales favoritos. Entre ellos también destacan tres películas estadounidenses.

A continuación los títulos que podrás encontrar en Netflix.

"Dragon Ball Z: la batalla de los Dioses"

Jin fue el encargado de recomendar este anime. En esta secuela de "Dragon Ball Z" se expone que Bills, el dios de la destrucción, llega a la tierra para enfrentarse con un oponente y para poder detenerlo se debe invocar a un poderoso dios supersaiyayin.



"Bleach"

Nuevamente Jin recomendó un anime, en esta ocasión es "Bleach". La historia cuenta que Rukia Kuchiki tras adquirir superpoderes de una herida segadora de almas, une fuerzas con el adolescente Ichigo Kurosaki para atrapar almas perdidas.



"Mujer bonita"

Esta película también podrás encontrarla en el catálogo de Netflix. Esta comedia relata la historia de un inescrupoloso millonario que hace un acuerdo comercial con una prostituta de Hollywood, sin embargo, termina enamorándose perdidamente.



"León"

La clásica película "León" fue recomendada por RM. Esta cinta trata de un sicario que cuida y protege a un niña que se queda huérfana.

Otros animes que los chicos de BTS aman son: "Princess Mononoke", "One Piece", "The Perfect World of Kai", "Summer Wars" y entre otros. Además, son admiradores de otra película estadounidense: "Antes de ti".