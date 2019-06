"Orange is the New Black" reveló tráiler de su última temporada | VIDEO

El futuro de Taystee parece estar decidido, pero aún así el tráiler de "Orange is the New Black" temporada final trae esperanza para ella y las demás internas... e incluso a Piper, quien recuperó su libertad.

La sétima y última entrega que constará de 13 episodios, se estrenará el 26 de julio en Netflix y mostrará a las protagonistas tras los recientes cambios en sus vidas, entre ellos la libertad anticipada de Piper Chapman y la posible deportación de Blanca Flores.

"A la vida le gusta ponerte a prueba y cuando tomas una mala decisión, vivir con lo que has hecho puede ser tu castigo", dice “Taystee”, quien regresa a la cárcel por un asesinato que no cometió, al inicio del video de "Orange is the New Black".

Asimismo, el tráiler muestra una confrontación entre “Taystee” y Cindy Hayes por su traición, ya que ella testifica en su contra durante el juicio y sus palabras agravan su situación, por lo que finalmente el jurado la encuentra culpable de asesinato.

Además en el clip de Netflix, la protagonista de “Orange is the New Black”, Piper Chapman, se muestra feliz tras salir de la cárcel, pero también se ofrece una mirada sobre las luchas que enfrentará tras obtener su ansiada libertad.

El tráiler de “Orange is the New Black”, serie ganadora de cuatro premios Emmy, también comparte momentos felices, risas, reflexiones y bailes; todo ello sin adelantar demasiado, ya que culmina con una esperanzadora nota al juntar palabras de las internas quienes, aparentemente, continuarán apoyándose.