"Orange Is the New Black" no tendrá temporada 8: ¿por qué fue cancelada la serie de Netflix?

La séptima temporada de “Orange Is the New Black” está disponible en Netflix desde el viernes 26 de julio y de acuerdo a la sinopsis oficial, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Sin embargo, esta será la ultima entrega de la serie creada por Jenji Leslie Kohan. “Siete temporadas después, ha llegado el momento de salir de la cárcel. Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", señaló Kohan el año pasado en un comunicado.

Por su parte, vicepresidenta de contenido original de Netflix, Cindy Holland, dijo: “Durante la producción de la temporada 1, todos los involucrados en Orange Is The New Black sintieron que sabíamos un secreto especial que no podíamos esperar para compartir con el resto del mundo. Desde entonces, nos hemos reído, llorado, enfurecido y rugido con las mujeres de Litchfield, y cada momento que pasamos con ellas se sintió como un tiempo prestado demasiado bueno, para siempre... Estamos tristes por decir adiós, pero definitivamente cerraremos en lo más alto".

La producción de la temporada final de “Orange Is The New Black”, drama que se estrenó en julio de 2012 y consiguió seis nominaciones al Golden Globe Award y cuatro nominaciones al Emmy, terminó a fines de febrero. En ese momento, la actriz Taylor Schilling, que interpreta a Piper Chapman, escribió: "Mi corazón está lleno y dolorido y tan lleno de gratitud, estoy un poco mareado. Estas personas extraordinarias me han cambiado para siempre. Privilegio de toda una vida”.

Jenji Kohan compartió en Instagram una imagen de todo el elenco final en el set de Nueva York, la cual acompañó de la siguiente frase, “esta es una familia Orange Is the New Black”.

Antes del anuncio de la última temporada, la creadora habló con The New York Times sobre el final de la serie carcelaria. “No he tomado una decisión final todavía, pero me estoy inclinando hacia el fin en la séptima temporada, a pesar de que la naturaleza de la serie es que puede seguir y seguir, ya que puede traer a gente nueva a la prisión”.

¿“ORANGE IS THE NEW BLACK” TENDRÁ UN SPIN-OFF?

Según The Hollywood Reporter, el presidente de Lionsgate Television Group, Kevin Beggs, dijo durante una llamada de ganancias que tuvo discusiones con la creadora Jenji Kohan sobre la creación de otra serie.

"Estamos realmente orgullosos de la larga trayectoria que tuvo Orange Is the New Black", dijo Beggs. "Sigue siendo uno de los programas más vistos de Netflix. Estamos terminando con una nota alta. Tenga en cuenta que somos los dueños de esa serie y lo distribuiremos en los próximos años. Ya estamos en conversaciones y, cuando sea el momento oportuno, hablaremos más con Jenji sobre una posible secuela".

Si se llegara a realiza un spin-off de “Orange Is the New Black” probablemente presentaría un elenco de personajes completamente nuevo, tal vez con algunos crossovers.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter el año pasado, la productora Tara Herrmann compartió algunas de las ideas derivadas que habían surgido, incluida una producción de Broadway o una inmersión profunda en la vida de Piper, Larry (Jason Biggs) y su ahora esposa Polly (Maria Dizzia).