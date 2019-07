"Paper Girls": ¿La respuesta de Amazon al "Stranger Things" de Netflix?

Amazon anunció que adaptará el cómic "Paper Girls" en una serie para su servicio de streaming Primer Video.

"Paper Girls" sigue las aventuras de un grupo de chicas de 12 años que trabajan como repartidoras de diarios en un pequeño pueblo de Ohio, pero que se ven envueltas en un conflicto entre distintos grupos de viajeros en el tiempo, incluyendo versiones futuras de ellas mismas.

►"Euphoria": HBO confirma segunda temporada para la serie de Zendaya

►"La casa de papel" temporada 3: nuestra reseña sin SPOILERS



La tira cómica está escrita por Brian K. Vaughan, un veterano en el rubro que está detrás de títulos como "Ex Machina", "Saga", "Runaways" de Marvel e "Y: The Last Man", esta dos últimas también han recibido adaptaciones a la televisión.

Vaughan, quien será productor ejecutivo en la serie, también ha participado en series como "Lost" y "Under the Dome".

Según The Wrap, el proyecto estará a cargo de Legendary Television, una subdivisión de Legendary Entertainment, y Plan B. La coguionista de "Toy Story 4", Stephany Folsom, también participará en la serie como productora ejecutiva.

La premisa de menores combatiendo fuerzas sobrenaturales en los suburbios de EE.UU. no es novedosa ni original y películas como "Monster Squad", "The Goonies" y "E.T." son algunos de los ejemplos de la popularidad y éxito de esta fórmula. Su más reciente heredero es la serie de Netflix "Stranger Things", cuya tercera temporada ya está batiendo récords de emisión en plataformas de 'streaming'. Con este proyecto Amazon parece estar mostrando su intención de destronar al rey, aunque solo el tiempo nos dirá cuánto éxito tendrá.